На Васильевском острове построят двухэтажную набережную

Бывшие промышленные набережные планируется объединить в пространство. Фото: Проект Гавань 2.0

О расширении пространства «Севкабель Порт» на соседние промзоны заговорили еще на Петербургском Международном экономическом форуме в начале июня: тогда подписали соглашение о передаче Морского вокзала инвесторам, которые перестоят его в гостиницу. Но о других преображениях юго-запада побережья Васильевского острова было неизвестно. «Комсомолка» приоткрывает завесу тайны.

- Это сверхпроект европейского масштаба. Задача - объединить бывшие промышленные набережные в пространство, которое привлечет в район инвесторов. Общая площадь кластера «Гавань 2.0» составит 15 гектаров. Здесь появятся яхт-клубы, кафе, рестораны и променад. Морской вокзал станет гостиницей, - рассказал куратор проекта Алексей Онацко.

В перспективах место будет центром речного туризма. Здесь озеленят площадь Морской Славы, рядом с Морвокзалом создадут искусственный холм со смотровой площадкой высотой 15 метров. Зимой насыпь будут использовать для развлечений.

Устройство набережной. Фото: Гавань 2.0

Но главное новшество - двухуровневая набережная напротив мануфактуры К34. Пространство расширят за счет площадки из барж, которые пришвартуют к берегу. Разница высоты между уровнями составит 2 метра, а ширина нижнего променада - 10. Недалеко должен появиться яхт-клуб на 50 мест.

Еще одним крупным ландшафтным объектом станет террасный парк в створе Косой линии. У него будет свой спуск к морю. Кстати, в «Гавань 2.0», скорее всего, войдет «Ленэкспо».

Когда новое общественное пространство появится на Васильевском острове, пока неизвестно: идут переговоры. Однако к благоустройству территории напротив культурного центра «Исткабель» уже приступили.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон ФИНОГЕНОВ, урбанист:

- В России 2086 набережных. Благоустроено 10 процентов из них. Набережные важны для приморской столицы страны, это ее дух, ее геном. Плюс проекта - редевелопмент депрессивных промышленных территорий. Полуразрушенные кварталы превратятся в креативные пространства. У проекта хорошие шансы на успех, но уникальным он станет только за пределами Москвы: там аналогичные по масштабам кластеры на базе бывших промзон уже есть.