Главного технолога Ленинградского зоопарка поймали на взятке в полмиллиона рублей

В Ленинградский зоопарк приехали следователи СК. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весь вечер четверга и часть ночи следователи петербургского управления Следственного комитета работали в Ленинградском зоопарке. Сюда они приехали по делу о взятках, в которых подозревают главного технолога зоопарка. Мужчину поймали за руку при передаче полумиллиона рублей.

- Вечером 12 августа 2021 года, подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном на территории зоопарка, получил от мужчины, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», взятку в виде денежных средств в сумме 500 тысяч рублей за оказание содействия в продолжении сотрудничества по заключению договоров с предприятием на поставку товаров для нужд зоопарка, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.

Сейчас в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Главному технологу грозит штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей, всей зарплаты за 2-4 года, или от семидесяти- до девяностократной суммы взятки.

При этом статьей предусмотрено и лишение свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

А пока следователи СК вместе с полицией продолжают собирать материалы по делу, расследование продолжается. Меру пресечения сотруднику зоопарка выберут позднее, пока он задержан на 48 часов.