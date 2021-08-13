Арендаторы Араксина двора оплатят содержание памятников архитектуры

Минимум на полгода предприниматели Апрашки освободят примерно одну восьмую часть рынка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арендаторов Апраксина двора обязали до конца сентября 2021 года покинуть насиженные места. Правда, на время. Минимум на полгода предприниматели освободят примерно одну восьмую часть рынка или 20 000 квадратных метров, находящихся в собственности города. В общей сложности - это 119 объектов коммерческой недвижимости. Причина - смена управляющей организации. Распоряжаться частью «Апрашки» доверят Агентству развития имущественного комплекса (СПб ГБУ АРИК), подведомственного Комитету имущественных отношений. «Комсомолка» узнала, что ждет торговые павильоны и как Смольный планирует распоряжаться доходами с аренды.

ЖДАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ

Предполагается, что все эти шесть месяцев - именно столько займет переход площадей под управление АРИК - коммерческие пространства буду пустовать. Правда, по анонимным заявлениям нескольких коммерсантов, некие заинтересованные лица, скорее всего, найдут способ извлекать прибыль в обход решения Смольного. Однако, подобная «серая» схема вряд ли сможет долго просуществовать. После переоформления имущества на АРИК у торговых площадей вновь появится официальный арендодатель.

- Закон позволяет государственным организациям получать с аренды доход при условии, что средства направят строго на выполнение задач, которыми занимается ведомство. В этом случае речь идет о материально-техническом обеспечении Комитета имущественных отношений в сфере управления городским имуществом, - рассказали в руководстве АРИК.

В организации отметили, что вся прибыль пойдет на содержание памятников истории и архитектуры, находящихся в управлении агентства.

Средняя месячная стоимость аренды квадратного метра в Апраксином дворе составляет 1000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕЩЕ ОДНО БРЕМЯ ИЛИ ИСТОЧНИК ДОХОДА?

Сейчас АРИК отвечает за содержание дома Кирова на Каменностровском, здания Кузнечного рынка, дворца Кушелева-Безбородько и дачи Кинга в Зеленогорске и, пожалуй, наиболее проблемный объект - Конюшенное ведомство. В обозримом будущем список пополнит Апраксин двор.

Размер прибыли, которую город планирует получать с аренды коммерческих площадей, пока неизвестен. Но мы приблизительно попытались подсчитать ее.

По экспертной оценке и данным популярных порталов с объявлениями о сдаче коммерческой недвижимости, средняя месячная стоимость аренды квадратного метра в Апраксином дворе составляет 1000 рублей. Таким образом, ежегодно город сможет заработать порядка 200-250 миллионов. Но хватит ли этих денег на содержание наиболее запущенных памятников архитектуры?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт в области коммерческой недвижимости Андрей Тетыш: «Любое движение куда лучше, чем застоявшееся болото, которые мы наблюдаем»

- Мы видим 30 лет черную дыру, которая особо не приносила прибыль в бюджет города. Несмотря на текущие сложности с Апраксиным двором и Конюшенным ведомством, я считаю, что решение о передачи этих объектов в управление АРИК - решение, которое в будущем себя оправдает. Мое заключение: инициатива использовать доход от аренды на содержание памятника не идеальная, но хорошая со своими плюсами и минусами. В целом преобразить Апраксин помогла бы американская практика, которую, к сожалению, не переняли в России. Девелоперам и арендаторам можно было бы предоставлять помещения не за арендную плату, а за гарантированное увеличение налоговой базы предприятия. Стоит учесть, что навести порядок на «Апрашке» будет не просто: кроме города землей владеют и другие собственники, некоторые из которых уже предлагали безрезультатно предлагали проекты развития. Чтобы исправить ситуацию, всем придется учиться договариваться. Но в подобном раскладе есть и весомый плюс - чем больше участников, тем активнее взаимодействие между ними.