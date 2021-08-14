Легкоатлетка пришла к мэру Набережных Челнов в украшении с флагом США

Яркий браслет российской спортсменки активно обсуждают в Интернете. Фото: Администрация Набережных Челнов

Российская легкоатлетка Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром родных Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете с флагом США. Он хорошо виден на фотографиях, которые опубликованы на сайте администрации города.

Фирая Султанова-Жданова давно живет в Америке. Фото: Администрация Набережных Челнов

Там же упоминается, что Фирая Султанова-Жданова выступала на длинных дистанциях, тренировалась у заслуженного тренера РСФСР Минуллы Чинкина в спортивной школе «Яр Чаллы», а в 1996 году участвовала на Олимпийских играх. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России и почетным гражданином Набережных Челнов. Однако она уже давно живет в Америке в штате Флорида.

Мнения пользователей из сети по поводу браслета с флагом США на руке у спортсменки разделились. «Какая же она российская, если такой браслет», - осудительно написала Анастасия Р. «Живет в США, вот и все», - прокомментировала девушка под ником Кинесса.

На встрече с Наилем Магдеевым Фирая Султанова-Жданова обратила внимание на то, что хочет помогать в развитии легкой атлетики на малой родине, а также наполнять городской краеведческий музей экспонатами.

- Набережные Челны для меня родной город. Я до сих пор общаюсь с супругой Минуллы Чинкина – Зайтуной ханым. Вместе с ней мы передали его костюм времен СССР в Историко-краеведческий музей города. Есть еще столько наград, кубков, которые требуют реставрации, они тоже займут место в музее. Хотелось бы попросить Вас расширить там спортивный сектор, с учетом выступлений наших челнинских спортсменов он заслуживает более широкого масштаба и внимания, - уверена Фирая Султанова-Жданова.