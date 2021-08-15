«Посадили под домашний арест за опоздание»: Гимназистка сорвалась с третьего этажа, пытаясь сбежать из дома через окно по ремням

Школьница в реанимации Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти силовики разбираются в падении 13-летней гимназистки с третьего этажа из окна квартиры. Девушка пыталась сбежать из дома втайне от родителей по ремням. Но в один момент она сорвалась и упала вниз. В тяжелом состоянии с переломом и тупой травмой живота школьницу госпитализировали в больницу. Мама девочки рассказала, почему та пошла на такой отчаянный шаг.

- Она у меня учится на тройки, но не пьет, не курит, - рассказала "КП-Петербург" мама гимназистки. - Везде гуляет с девочками. Приходит домой обычно в 22:00. Я ей разрешаю гулять только до этого времени. Но недавно она опоздала, пришла домой в 23:00. Я до нее час не могла дозвониться. Поэтому я ее наказала, посадила под домашний арест.

Девушка хотела сбежать из дома Фото: СОЦСЕТИ

Под домашним арестом школьница провела два дня. На третий день мама ушла на работу и гимназистка осталась одна.

- Она у меня просила оставить деньги ей на продукты, хотела сходить в магазин, но я сказала, что сама вечером куплю, - продолжает женщина. - О том, что она собирается гулять, она мне не говорила. И тут она мне звонит с незнакомого номера и говорит - ты ко мне приедешь? Я удивилась еще, куда приехать, она ведь дома. А оказалось, что она в реанимации.

Сейчас девочка продолжает оставаться в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но без отрицательной динамики.