В Карелии показали эскизы будущего памятника героиням фильма «А зори здесь тихие»

Один из эскизов будущего памятника Фото: Артур Парфенчиков

В Карелии установят памятник героиням, которые послужили прототипом для персонажей картины Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...». Монумент появится в Сортавальском районе, где ранее проходили съемки фильма. Идею для проекта подсказал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков, который в 44 году освобождал Олонецкий район. Сейчас власти опубликовали эскизы будущего монумента.

- В следующем году картина отметит полувековой юбилей, - рассказал в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков. - Решили, что к этому событию установим памятник героиням – женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину.

Лучший проект выберет комиссия Фото: Артур Парфенчиков

Памятник установят у водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Именно там снималась одна из сцен советской картины (эпизод, в котором девчонки изображали лесорубов). Деньги на создание памятника выделят в рамках нацпроекту «Культура».

Конкурс на эскизы проводит российское военно-историческое общество. Сейчас пока опубликованы два эскиза. Лучший проект выберет специальная комиссия.

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