В лесу Ленобласти найдены сожженные тела женщины и ребенка

Тела обнаружили в лесу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Выборгском районе Ленинградской области найдены два сожженных тела. Погибшие - предположительно, женщина и маленький ребенок. На обгоревшие трупы наткнулись в лесу у железнодорожной станции под поселком Рощино. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СУ СКР по Ленобласти. Информацию об этом "КП-Петербург" подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Тела обнаружены в лесу на 63 километре железной дороги Санкт-Петербург-Выборг, - сообщили в СУ СКР Ленобласти. - На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативно группа, возглавляемой руководителем следственного управления Сазиным в составе своего первого заместителя, и.о. руководителя отдела криминалистики, руководителя отдела по городу Выборг, следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и выборгского отдела полиции.

Возраст ребенка пока не установлен. На вид малышу было около пяти лет. Что именно стало причиной смерти погибших, пока неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье - убийство двух человек. Силовики ищут причастных к случившемуся.