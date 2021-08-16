Начальник отдела по борьбе с коррупцией на таможне из Петербурга попался на миллионной взятке

И.о. начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Западной таможенного управления попался на взятке. Фото: Северо-Западное СУТ СКР

Следователи рассказали подробности о задержании петербургского таможенника и показали оперативное видео с моментом получения миллионной взятки подозреваемым. Ирония в том, что в руки оперативников попал и.о. начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. То есть тот, кто сам должен был бороться с коррупцией, но перешел на «темную сторону».

- Следствием установлено, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами таможенного управления, направленный на систематическое получение взяток от представителя коммерческой организации . Фигурант уголовного дела приискал посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Брали петербургского таможенника в Москве, где он получал деньги за беспрепятственное оформление партии из 20 машин. В общей сложности чиновнику было передано более миллиона рублей. Операция проходила под контролем оперативников ФСБ.

В руки ФСБ попал Максим Розсыпало. Фото: sztu.customs.gov.ru

Известно, что в руки закона попал Максим Розсыпало, именно он значится и.о. начальника службы по противодействию коррупции на сайте СЗТУ.

Отметим, что чиновник находился в должности около года и не успел избавиться от приставки «исполняющий обязанности». Теперь этого точно не произойдет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», она предусматривает крупный штраф и от 8 до 15 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

Отметим, что петербургские таможенники попадаются на взятках с пугающей регулярностью. Только в марте 2021 года был пойман экс-начальник отдела петербургской таможни, который пытался сбежать из России из-за дела о взятке в 20 миллионов рублей. Его поймали при посадке в самолет в московском аэропорту Шереметьево

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