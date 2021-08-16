Грибные места в Ленинградской области летом-осенью 2021: Где лучше всего собирать белые, лисички и подосиновики

Комсомолка» расскажет про грибные места в Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще в июле заядлые грибники не на шутку переживали, каким в этом году будет сезон тихой охоты, ведь в Петербурге и Ленобласти стояла немыслимая жара. Но дождливые августовские дни сделали свое дело: грибы пошли! Петербуржцы собирают полные корзины белых и лисичек, а потом горделиво делятся снимками «улова» в соцсетях. «Комсомолка» проштудировала отзывы грибников в Интернете, узнала, где самый богатый «урожай». Показываем грибные места в Ленинградской области летом-осенью 2021 года.

ГАННИБАЛОВКА (Всеволожский район)

Как добраться:

- на автомобиле: путь составит около 40 километров. Из Петербурга нужно ехать по Мурманскому шоссе, перед Ладожским мостом свернуть налево на трассу А-181 в сторону поселка имени Морозова. От него до Ганнибаловки еще около 3 километров по той же трассе.

АГАЛАТОВО (Всеволожский район)

Как добраться:

- на автомобиле: ехать из Петербурга по Новоприозерскому шоссе, от съезда с КАД до Агалатово - около 20 километров

- на автобусе: от станции метро «Проспект Просвещения» можно доехать на автобусах № 433, 436, 567. Дорога займет около 1 часа.

ЕРМИЛОВО (Выборгский район)

Как добраться:

- на автомобиле: на личном транспорте будет быстрее. Ехать около 120 километров по Приморскому шоссе

- на автобусе: маршруты № 830 и 809 отправляются от станции метро «Парнас». Ехать около 2 часов

- на электричке: добраться до Ермилово можно с Финляндского вокзала, но путь по железной дороге неблизкий - около 2 часов 40 минут.

ОСТРОВ (Гатчинский район)

Как добраться:

- на автомобиле: из Петербурга ехать через Гатчину по направлению к поселку Сиверский, от него еще около 12 километров до деревни Остров. Весь путь составит примерно 90 километров

- на электричке: с Балтийского вокзала доехать до станции Строганово, это займет 1 час 30 минут. Оттуда сразу можно направляться в окрестные леса.

ЯСТРЕБИНО (Волосовский район)

Как добраться:

- на автомобиле: из Петербурга ехать через Красное Село, затем по трассе А-180 «Нарва» добраться до Черемыкино, оттуда - до Ополья. От Ополья свернуть налево и ехать до деревни Ястребино. Пусть составляет около 120 километров.

- на электричке: до станции Ястребино можно доехать с Балтийского вокзала. Дорога займет около 2 часов 20 минут.

Карта грибных мест в Ленинградской области. Фото: Ольга ЖУК

КЕЛКОЛОВО (Кировский район)

Как добраться:

- на автомобиле: можно доехать по Мурманскому шоссе, свернув за Ладожским мостом на Кировск. Затем двигаться через Кировск до поворота на дорогу 41А-004 с Ленинградского шоссе. Оттуда до лесов вокруг Келколово - около 9 километров. Весь путь составит в районе 55 километров.

СЕРЕБРЯНСКИЙ (Лужский район)

Как добраться:

- на автомобиле: от Петербурга до поселка добираться около 180 километров. Ехать через Гатчину по трассе Р-23 (Е-95) до поворота направо на Ретюнь. Повернув, продолжать путь по прямой около 13 километров.

- на электричка и автобусе: без машины в Серебрянский можно добраться только на перекладных. Сначала доехать до Луги на электричке с Балтийского вокзала или автобусом с автовокзала на Обводном канале (около 2 часов 30 минут). Затем от Луги до станции Серебрянка еще 28 километров на электричке или такси.

ЛОСЕВО (Приозерский район)

Как добраться:

- на автомобиле: ехать до 80-го километра трассы «Сортавала» к поселку Лосево, до моста через реку Вуоксу.

- на электричке: от Финляндского вокзала до железнодорожной станции Лосево ехать 1,5-2 часа.

НУРМА (Тосненский район)

Как добраться:

- на автомобиле: ехать по Московскому шоссе до Тосно. Свернуть налево на трассу 41А-003 и двигаться до Нурмы около 8 километров. Весь путь от Петербурга составит примерно 70 километров.

- на электричке: удобно ехать с Московского вокзала до станции Нурма. Время в пути - около 1 часа 30 минут.

ШАПКИ (Тосненский район)

Как добраться:

- на автомобиле: из Санкт-Петербурга на машине - около 100 километров. По Московскому шоссе до Тосно, затем свернуть на дорогу 41А-003 и ехать мимо Нурмы до поселка Шапки.

- на электричке: с Московского вокзала по железной дороге ехать около 1 часа 30 минут до станции Шапки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон ТРОФИМОВ, грибной гид, член Санкт-Петербургского микологического общества:

- Наконец грибной сезон начался! Разнообразие грибов в лесах увеличивается с каждым днем. Сейчас народ собирает их по всем районам Ленинградской области. Конечно, настоящие любители тихой охоты мест не выдают. Однако те, кто избегает сосновых боров и старается собирать грибочки около болот, берегов речек и озер (то есть там, где повлажнее), сейчас уходят с полными корзинами. Особенно бойко идут белые грибы. А вот лисички пока попадаются в небольшом количестве, как и подосиновики и подберезовики.