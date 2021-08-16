Спокойствие продлится недолго: Ученый из Петербурга назвал срок начала четвертой волны коронавируса в России

Четвертая волна коронавируса в Петербурге может начаться уже в середине сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная волна коронавируса в некоторых регионах России может начаться уже во второй половине сентября. Такой прогноз в разговоре с корреспонденток «Комсомолки в Петербурге» озвучил руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

ФАКТОР СЛУЧАЙНОСТИ

По словам Алексея Боровкова, избежать всплеска инфекции осенью вряд ли удастся. Об этом, в частности, говорят данные прошлого года. Именно с сентября (если быть точным – с 15 числа) начался уверенный подъем, который закончился лишь в январе и попутно выдал исторический пик заболеваемости – порядка 3 750 новых зараженных в сутки и 104 932 активных больных.

Один из главных факторов угрозы - возвращение людей из отпусков и начало нового учебного года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Новая волна вряд ли окажется такой же интенсивной, - констатирует специалист. – Во-первых, потому, что мы – и главным образом система здравоохранения – уже научились с коронавирусом жить, научились оказывать медицинскую помощь и препятствовать его распространению. Во-вторых, существенное влияние на положительное развитие ситуации оказывает прививочная кампания – чем больше привитых, тем меньше будет амплитуда новой волны. Но, опять же, нельзя исключать такие факторы, как появление нового, более заразного и устойчивого штамма.

А вот на то, что не будет совсем ничего, рассчитывать, увы, не приходится.

- В сентябре у нас, безусловно, произойдет интенсификация общения, вырастет число социальных контактов – люди вернутся из отпусков, дети пойдут в детские сады и школы, - отмечает Алексей Боровков. – Вернутся отдыхавшие за границей – и, вполне возможно, привезут с собой новые штаммы, до этого в России не представленные. Как всегда в сентябре, очень важный фактор – первокурсники и студенты, отдыхавшие летом в регионах России или за рубежом. Сейчас, по нашим данным, от всего количества поступивших в петербургские вузы примерно 73% – иногородние. В том числе – первокурсники из тех регионов, где ситуация не такая благополучная, как у нас. Что касается самих регионов, то, скорее всего, ситуация в регионах будет развиваться локально, в каждом регионе по-своему, но в целом, очередные волны пройдут в них мягче, чем в столицах.

В целом, констатируют специалисты, очередная волна может пройти мягче, чем все предыдущие - не в последнюю очередь благодаря активным темпам вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ?

О том, что ситуация с коронавирусом далека от разрешения, говорят и данные, которые ученые получают из других стран. Так, по словам Алексея Боровкова, четвертая волна уже полноценно сформировалась в США (на пике заболеваемости так выявляли по 1 6700 000 заболевших в неделю, на прошедшей неделе – уже около 690 000), во Франции (318 598 на втором пике и 158 454 за прошедшую неделю) и в Испании (256 931 на третьем пике и 154 857 на прошедшей неделе).

- Скорее всего, будут и другие вспышки, потому что ни одну из предыдущих волн мы так и не победили, - констатирует ученый. – Если рассуждать с точки зрения эпидемиологии, у нас до сих пор длится первая волна, просто время от времени она дает всплески, которые с легкой руки СМИ все стали называть волнами. Давать какой-то долгосрочный прогноз пока что очень сложно и, вообще говоря, не нужно – слишком высока неопределенность, слишком много случайных факторов, которые невозможно предвидеть и учесть. Однако, на мой взгляд, ждать каких-то суровых запретов – вплоть до прошлогоднего локдауна – не стоит. Все-таки мы накопили достаточный опыт, чтобы справляться с ситуацией без жестких ограничений, ну, и общее число вакцинированных неуклонно растет.