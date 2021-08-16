Цены на такси в Петербурге могут вырасти из-за обязательной вакцинации водителей

К середине августа крупнейшие агрегаторы такси открыли свои пункты вакцинации для водителей или договорились с поликлиниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в конце июля Смольный принял решение привить 80 процентов работников транспортной отрасли. Срок дали до 15 октября. Распоряжение распространяется и на таксистов. Как пояснили в Комитете по транспорту, если в автопарке не наберется нужного количества вакцинировавшихся шоферов, то ему запретят работать. «Комсомолка» разбиралась, как идет процесс и каких перемен ждать пассажирам.

КНУТОМ ИЛИ ПРЯНИКОМ?

Как выяснила «КП», к середине августа крупнейшие агрегаторы такси уже открыли свои пункты вакцинации для водителей или договорились с поликлиниками.

- «Яндекс-такси» (нет собственного таксопарка, заказы «раскидывает» по сторонним. При этом компания поглотила другого крупного агрегатора - Uber, - прим. Ред.) поставила нам жесткий ультиматум. Или мы прививаем необходимое количество сотрудников до 15 октября, или с нами прекращают сотрудничество. Так много желающих поставить вакцину у нас нет. Поэтому пока не знаем, как будем выходить из ситуации, - рассказали «КП» одном из городских таксопарков.

В другом предприятии тоже считают, что число водителей желающих поставить вакцину, вряд ли дотянет до 80 процентов.

- Водители не связаны с нами трудовыми отношениями. Формально мы даем им машины в аренду. Если таксисту что-то не понравится, он просто на следующий день не придет за машиной, - пояснил руководитель по имени Сергей. –У нас большого количества желающих привиться не наблюдается. Правда, я думаю, что агрегаторы сами займутся вопросами вакцинации, так как в противном случае их выручка упадет.Отдельно стоит сказать о водителях из бывших советских республик: бесплатная вакцинация им не полагается, а из своего кармана платить за прививку они не хотят.

Если в автопарке не наберется нужного количества вакцинировавшихся шоферов, то ему запретят работать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОНУСЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Представители «Яндекс-такси», сообщили, что, принимая жесткие меры в отношении партнеров, они всего лишь будут выполнять требования Смольного. Однако привившиеся шоферы смогут рассчитать на поддержку компании и отплату отгулов в случае недомогания. Похожая политика и у «Сити-мобила». Там заявили, что не могут заставить таксистов привиться, но могут поощрить их различными бонусами. Например, оплатить процедуру водителям без гражданства России.

- Не имею ничего против вакцинации, но считаю, что она должна быть добровольной. Когда всех обязывают в срочном порядке прививаться, может быть такое, что никто не будет разбираться, кому можно делать укол, а кому нельзя из-за проблем со здоровьем, - рассказал один из таксистов.

Если общий настрой среди представителей профессии не поменяется, в середине октября городские таксопарки начнут закрываться. А это значит, что тарифы и время подачи машины будут расти.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

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- Водители, оставшиеся без работы, начнут возить пассажиров по «серым» схемам, а компании-агрегаторы все равно используют ситуацию как повод для повышения тарифов. Цены достигнут максимума уже к новому году. Не исключаю, что таксопарки пойдут на хитрость. Например, чтобы достигнуть нужного количества привитых – будут вносить в списки бывших сотрудников, которые поставили вакцины.