Почти 13 тысяч медиков Петербурга заразились коронавирусом на работе в 2021 году

За неполный 2021 год в Петербурге заразились ковидом почти 13 тысяч медиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 13 тысяч медработников из Петербурга получили компенсационные выплаты за заражение коронавирусом на работе. Каждому из них было перечислено по 300 тысяч рублей. А по миллиону получили родственники медиков, умерших при исполнении служебного долга.

- В этом году выплаты по 300 тысяч рублей получили 12 909 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 29 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губератора Олега Эргашева, курирующего сферу медицины.

Напомним, что городским властями также предусмотрена компенсация в 500 тысяч рублей сотрудникам медучреждений получивших инвалидность вследствие заражения коронавирусом на работе, но, насколько известно, таких выплат до настоящего времени делать не приходилось.

На компенсации в 2021 году из городского бюджеты уже было потрачено более 3,8 миллиарда рублей.

При этом, год еще не кончился, а сумма уже превысила объем компенсаций 2020-го, когда поддержку от города получили 11 178 медицинских работников и члены семей 37 умерших медиков. На это ушло 3,7 миллиарда рублей.

Кроме компенсаций заболевшие на работе врачи и медсестры получают и единовременные страховые выплаты.

- С мая прошлого года, Санкт Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования осуществлены выплаты 23 353 медикам, заболевшим COVID-19 на работе, и семьям 51 скончавшегося медицинского работника, - отмечают в Смольном.

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