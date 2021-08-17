Установлены личности двух сожженных тел в Ленобласти: Мать могла сама убить ребенка из-за ее врожденной инвалидности

Женщина была в депрессии из-за ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Следователи продвинулись в разгадке тайны смерти женщины и ребенка, тела которых нашли сожженными в Ленобласти возле станции 63-ий километр "Выборг-Петербург". В густом лесу возле железной дороги могла развернуться семейная драма. Силовики, предварительно, установили личности погибших - это 33-летняя жительница Москвы Лариса и ее маленькая дочка. Как вспоминают близкие погибшей, долгое время мать была в депрессии из-за инвалидности, с которой родилась девочка.

- Я просто в шоке, - рассказала "КП-Петербург" подруга Ларисы Анна. - Я знала, что у дочки Ларисы было заболевание. Но какими-то своими переживаниями по этому поводу она особо не делилась.

СКР рассматривает все версии случившегося Фото: СКР

Лариса из Москвы, но в последнее время она жила у своих родственников в Санкт-Петербурге в Левашово. Рядом с поселком есть железнодорожная станция, которая прямо по ветке ведет к месту обнаружения трупов.

В Сети Лариса в последний раз была 11 августа. Свою страницу "Вконтакте" женщина закрыла, в Facebook - удалила, а в "Одноклассниках" изменила в мужской аккаунт. За год до этого Лариса сидела в группах знакомств Петербурга.

В социальных сетях она не распространялась о личном, не делилась своими трудностями. При этом активно раздавала детские вещи.

- Отдам даром кресло-автолюльку от рождения до года, - гласит одно из удаленных объявлений Ларисы, которое "КП" удалось восстановить. В еще одном объявлении женщина бесплатно отдавала детские вещи: "Вещи на девочку от 68 до 80 размера. Самовывоз. Один пакет".

Лариса раздавала детские вещи бесплатно Фото: СОЦСЕТИ

Что произошло и почему женщина с ребенком умерли такой страшной смертью - еще предстоит выяснить. Также следователи пытаются установить, каким образом на шее малышки оказался провод... По одной из версий, мать могла задушить ребенка, а затем сжечь ее тело. Саму мать также обнаружили мертвой.

В СКР подтверждают, что личности установлены, однако с версиями того, что там случилось они не определились.

- Мы рассматриваем все версии случившегося, приоритетной у нас нет, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

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