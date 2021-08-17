«Инфляция только раскручивается»: Почему продукты, товары и услуги в Петербурге дорожают быстрее, чем в Москве

Вслед за яйцами и сахаром могут подняться цены и на другие продукты - в том числе на многострадальную морковь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург обогнал по уровню инфляции Москву: 6,97 % у нас против 5,46 % у них, говорят свежие данные Банка России. Поясняем: это значит, что цены на продукты, товары и услуги в городе на Неве растут быстрее и увереннее, чем в столице – хотя казалось бы. Разбираемся, кто виноват, что делать и к чему готовиться.

ЭКОНОМНЫЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Повторим азы: инфляция – это, если говорить очень-очень просто, индекс роста потребительских цен. То есть, что и на сколько у нас подорожало за последний год. Так вот, согласно отчету Банка России, в Петербурге в сравнении с июнем 2020 года (более свежих цифр пока нет, - примеч.Авт.) подорожало все – за исключением средств связи и теле-радио-товаров, они наоборот, по цене слегка «просели». Годовая инфляция составила 6,97 % - причем это выше показателей не только по Москве, но и по Северо-западному федеральному округу (6,61 %) и по России в целом (6,50 %).

Сильнее всего подорожали яйца - почти на 30 % по отношению к прошлому году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Основных факторов тут может быть два, - объяснил «КП» ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, доктор экономических наук Алексей Балашов. – Во-первых, разница в доходах. Это может показаться странным, но при совершенно «московском» уровне цен у жителей Петербурга отнюдь не «московские» зарплаты – они ниже в среднем на 30-40 %. Соответственно, если в Москве пользуются спросом преимущественно высококачественные товары, то у нас – низкокачественные, относящиеся к категории «эконом». А именно в этом сегменте цены растут чаще и активнее всего.

В общем, чем сильнее экономишь – тем больше в итоге заплатишь. Записали, продолжим.

- Другая причина – еще более неочевидная – большое количество торговых сетей, - констатирует Алексей Балашов. – И при этом – очень слабая, существенно более слабая, чем в Москве, политика их административного контроля. На мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что Москва – столица, витрина России. Допускать, чтобы сети диктовали там порядки на рынке потребительских товаров, нельзя. А Петербург, хоть и тоже столица, но все-таки вторая.

ЯИЧНЫЙ ДЕФИЦИТ

Стремительный рост цен и засилье торговых сетей напрямую связывает между собой и другие эксперты.

Эксперты видят причину всеобщего подорожания в том числе в засилье торговых сетей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Петербург – единственный город России, а по мнению некоторых аналитиков и всего мира, где потребительский рынок настолько плотно занят сетевиками, - отмечает эксперт Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. – На их долю только по официальным данным антимонопольной службы приходится от 60 до 80 %, независимые исследователи говорят о 90-100 %. Соответственно, они могут диктовать какие угодно условия. А размер наценки на разные группы товаров ограничен только величиной нашего с вами кошелька.

Если говорить предметно, то из потребительской корзины сильнее всего за год в Петербурге подорожали яйца и сахар – на 29,08 % и 38,58 % (в Москве, для сравнения – на 17,89 % и 34,05 % соответственно).

- Если говорить про яйца, то у нас сейчас по всей стране происходит своего рода перераспределение потоков, - объясняет эту невеселую динамику председатель Общественной палаты Ленинградской области, экс-генеральный директор ОАО «Леноблптицепром» Юрий Трусов. – Обратите внимание, когда в следующий раз пойдете в магазин – на полках практически не осталось яиц из других регионов. Это происходит потому, что расходы птицефабрик постоянно растут – дорожают газ, свет, вода, корма. А вот отпускная цена яйца практически не меняется. Я как-то проводил исследование – оказалось, что со времен СССР расходы выросли в несколько сотен раз, а отпускная цена – всего в девяносто. Поэтому реальная цена яйца и цена яйца в магазинах – разные вещи. Первую устанавливает птицефабрика, вторую – розничную – торговая сеть.

Чтобы не уйти в минус, птицефабрики, по словам Юрия Трусова, вынуждены сокращать объемы производства. Яиц на всю Россию начинает не хватать – а спрос на них при этом никуда не девается. Ну а если ты хочешь иметь что-то, чего нет у соседа – плати больше, чем он.

Еще одна причина роста цен - засуха, случившаяся в некоторых сельскохзяйственных регионах России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

То же самое касается и сахара.

- Сахар – это свекла, а на производство свеклы у нас в этом году повлияло очень много самых разных негативных факторов – в том числе, к примеру, большая засуха, случившаяся летом в сельхозрегионах, - добавляет Алексей Балашов. – Объемы производства упали – а цены, соответственно, выросли.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ

Что дальше? Опять же – предварительно, ничего хорошего.

- Инфляционная спираль только-только начинает раскручиваться, - отмечает доцент департамента финансов НИУ Высшая школа экономики Юрий Ичкетидзе. – На глобальные потрясения – такие, например, как пандемия коронавируса – экономика реагирует в среднем в течение трех лет Поэтому, на мой взгляд, в последующие годы инфляция будет как минимум не падать – а возможно, даже и нарастать. Взять хотя бы ситуацию с сахаром и яйцами. Есть вероятность, что это не «естественный» инфляционный прирост, а просто производители подсчитали, на сколько им придется поднять цены в течение следующих полутора-трех лет и решили сделать это сразу, чтобы компенсировать выросшие расходы на производство. Поэтому есть все основания полагать, что вслед за яйцами и сахаром подскочат цены на овощи, фрукты, мясо и другие продукты – причем уже в ближайшее время.