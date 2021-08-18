Сергей Жигунов: Не хочу размениваться в жизни на пустяки

На встрече с петербуржцами артист откровенно ответил на все вопросы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский актер Сергей Жигунов собрал петербуржцев на своем творческом вечере. За плечами артиста более пятидесяти киноролей, почти тридцати проектов в качестве продюсера, сценарные и режиссерские работы. На встрече в Пушкине артист рассказал поклонникам о своем творческом пути и взгляде на современную политику.

«Не собирался быть артистом»

Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону. Его отец преподавал в местном институте научный коммунизм и другие дисциплины, мама была актрисой. Рос Жигунов сорванцом. Из-за плохого поведения, кстати, будущего «гардемарина» выгнали из школы после восьмого класса, хотя учился он неплохо. Тогда ни родители, ни уж точно учителя не могли подумать, кем вырастет этот парень.

- Я не собирался быть артистом и случайно попал в эту профессию. Однажды, уже будучи зачисленным в радиоэлектронное ПТУ Ростова-на-Дону, заехал к маме на экзамен в театральное училище, где она училась на курсе народной режиссуры, и подыграл в каком-то отрывке. После этого меня пригласили в театральный вуз, - вспоминает актер.

В 1980 году Жигунов поступил в Щукинское училище и почти сразу начал сниматься в кино. Кого только ни играл: лейтенантов, гусаров, рыцарей, графов. Старшее поколение хорошо запомнило артиста по ролям в кинофильмах «Гардемарины, вперед!» (гардемарин Александр Белов) и «Сердца трех» (Генри Морган).

- Я прекрасно чувствовал себя в исторических фильмах: хорошо умею фехтовать, ездить на лошади. Потом мне начали предлагать комедийные роли. Мучительным для себя образом я понял, что играть комедийную роль - это совершенно иная профессия. Все мы шутим в жизни, но шутить на сцене или экране - это другое. Спина становится мокрой, в голове шумит. Такое ощущение, что ты ничего не умеешь, - признался артист.

Первые пять серий «Няни» никто не смеялся

Миллениалы хорошо помнят продюсера Максима Шаталина из комедийного телесериала «Моя прекрасная няня», которого сыграл Сергей Жигунов. Тогда актер оказался в совершенно новом для себя амплуа.

- Когда я попал в сериал «Моя прекрасная няня», я не знал, что такое ситком, то есть ситуационная комедия. Этого американского жанра тогда у нас не было. Никто этому не учил, никто это не играл, - рассказал актер.

Несмотря на то что уже тогда Жигунов был достаточно опытным и известным артистом, съемки в таком сериале оказались для него настоящим испытанием.

- Обычно установлена камера, декорации, свет. Приходит режиссер, актеры репетируют сцену. Потом начинают снимать. Камера фиксирует разные планы - общий, средний, крупный. Затем все это монтируют, накладывают музыку. А в ситкоме все иначе. Сцена поделена на несколько секций-комнат без одной стены. Напротив - трибуна со зрителями. Съемки серии организованы таким образом, что при смене сцен они пересаживаются в другую секцию. Кстати, смех в кадре настоящий. И если сидящим не смешно, то никто не смеется, и тогда ситком закрывают, - объяснил Жигунов.

Актеры в кадре все время должны были стоять на одной точке. Звук писали прямой, поэтому, если кто-то ошибался, сразу нужно было начинать сначала. Все эти сложности сковывали артистов, поэтому, по мнению Жигунова, играли они не смешно. Первые пять серий сняли в гробовой тишине. Американцы, которые участвовали в съемочном процессе, пытались объяснить, что не так. Западные киношники снимали сериал «Друзья», поэтому были в этом жанре профессио- налами. Но, к сожалению, их технологии не сработали в другой стране. Все пошло, когда за дело взялись свои. Вставили фразочки вроде «мама, шо» и «не мамкай». И «Моя прекрасная няня» неожиданно «выстрелила».

«В работе должен быть смысл»

С тех пор артиста зовут играть комедийные роли, но Сергей Жигунов старается от них отказываться. В последнее время он вообще стал меньше сниматься.

- Думаю, это как-то с возрастом связано. Мне приходит один, второй, третий, четвертый сценарий, а там - катастрофа. Читаешь, а внутри ничего не шевелится, - говорит актер. - Я себя ощущаю достаточно опытным артистом, который в состоянии делать что-то ярко, но мне для этого нужен интересный материал. Не очень хочется размениваться в этой жизни на пустяки. И чем дальше, тем больше об этом думаю.

Жигунов считает, что сама киноиндустрия тоже поменялась: стала холодной и равнодушной. Куда-то исчезла страсть, когда зрителя захватывает сюжет, когда хочется плакать и смеяться. Артист связывает это с желанием режиссеров подстроиться под западные стандарты, чтобы продать кино за границей. Из-за этого начинается обесцвечивание историй и ролей, теряется эмоциональная составляющая.

Сейчас Жигунов больше времени посвящает написанию сценариев и продюсированию. Над чем именно работает, пока держит в секрете, но отмечает, что подходит к этому основательно.

- В фильмах, которые я снимаю, должен быть смысл. Раньше меня интересовали определенные темы, но теперь я должен понимать, что хочу сказать этим фильмом. Надеюсь, сниму, сыграю или сделаю такое, что как-то повлияет на людей, они станут лучше, что-то поймут, - пояснил он.

В партии «Новые люди» актер увидел возможность разумно участвовать в политической жизни страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Политическое меню у нас ограниченно»

Но другие тайны Сергея Жигунова на творческой встрече все-таки удалось узнать. Например, почему он решил стать сторонником партии «Новые люди».

- Я общественно активный человек, очень много занимался общественной деятельностью в свое время, и у меня, видимо, общественный темперамент. Я руководил пять лет Гильдией актеров кино России, был секретарем Союза кинематографистов. Мне не все равно. И поскольку политическое меню у нас крайне ограниченно, считаю, что партия «Новые люди» дает возможность для достаточно разумного участия в политической жизни страны, - заявил он.

Жигунов уверен, что политика и киноиндустрия тесно связаны между собой. Именно поэтому он не остается в стороне.

- Политики влияют на бюджетное распределение, на законодательство. В обществе открыт вопрос о возврате цензуры. Есть большая разница: законодательные ограничения или цензура от сторонних организаций. Еще один важный вопрос - поддержка талантливых самодеятельных коллективов, - обратил внимание артист.

Актер свободно рассуждает о законодательстве не только в кино, но и в других сферах.

- Какой закон, если была бы такая возможность, я бы отменил? Сложно так сходу сказать. Наверное, «закон Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей иностранцами, - говорит Жигунов. - Я не сторонник чего-то радикального, но мне не хотелось бы, чтобы мы скатились обратно, во времена моего студенчества, которые я очень хорошо помню. Хочется, чтобы страна развивалась. Конечно, многое с тех пор изменилось в лучшую сторону. Но теперь нельзя останавливаться или идти назад.