Окно в Европу: МФЦ Ленобласти помогут получить иностранную визу

Жителям области не придется ехать в Северную столицу в консульство или визовый центр. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 17 августа жители Ленобласти могут подать документы на визу через МФЦ. Пока услуга доступна не везде: ее оказывают в девяти центрах на территории приграничных районов - Выборгского, Кингисеппского, Сланцевского и Приозерского.

- Накануне запуска нашего совместного проекта с визовым центром мы провели горячую линию с жителями. Многие обращались из Кингисеппского района по поводу эстонской визы, - сообщили в пресс-службе МФЦ Ленинградской области.

Воспользоваться услугой смогут не только те, кто зарегистрирован в 47-м регионе и Северной столице, но и те, кто здесь работает, учится или живет с близкими родственниками. Временное пребывание подтвердят справка от начальства или из вуза, документ о временной регистрации или паспорт.

Как итог, жителям области не придется ехать в Северную столицу в консульство или визовый центр. А ведь чтобы добраться до Петербурга и обратно, например, из Сланцев, уходит целый день! При этом стоимость услуги останется прежней. Еще один положительный момент - документы на визу заполнят профессионалы. Это поможет избежать ошибок.

Порядок подачи документов для каждой страны стоит уточнять отдельно: правила из-за пандемии меняются быстро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подать документы на разрешение на въезд можно будет в ряд стран Европейского союза и других государств, консульства которых не требуют личного присутствия заявителя. А вот если штамп не выйдет поставить, скажем, без дактилоскопии, заявителю по-прежнему придется ехать в Петербург.

По словам руководителя визового центра Олеси Мироновой, порядок подачи документов для каждой страны стоит уточнять отдельно: правила из-за пандемии меняются быстро.

- Обязательно заявителю потребуется сертификат о вакцинации. Также придется отказаться от практики получать финскую визу, чтобы потом колесить по всей Европе. Туристов наши соседи по-прежнему не пускают, а контроль над перемещением по шенгенской зоне стал строже. Только несколько стран Европы открыты для туристов, остальные допускают лишь деловые поездки или визиты к родственникам, - отметила Олеся Миронова.

Прежде чем обратиться в МФЦ за визой, специалисты рекомендуют проконсультироваться в ближайшем центре, по телефону горячей линии или на официальных страничках офисов «Мои документы» в соцсетях. Важно: центры, расположенные в «красных» зонах региона, принимают посетителей только по предварительной записи.

Кстати, опытом Ленинградской области уже заинтересовались МФЦ Петербурга и Карелии.

КСТАТИ

К 1 сентября документы на визы станут принимать во всех 43 МФЦ Ленобласти.

КОНКРЕТНО

Куда идти за визой?

Выборгский район:

- Выборг, Вокзальная улица, 13

- Рощино, Советская улица, 8

- Светогорск, Красноармейская улица, 3

- Приморск, набережная Лебедева, 4.

Приозерский район:

- Приозерск, улица Калинина, 51

- Сосново, Ленинградское шоссе, 9Б.

Кингисеппский район:

- Кингисепп, проспект Карла Маркса, 43

- Ивангород, улица Текстильщиков, 7.

Сланцевский район:

- Сланцы, улица Кирова, 16А.