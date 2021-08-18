Пляжи вдоль Финского залива могут застроить отелями и апартаментами, если депутаты примут поправки в Генплан Петербурга

Смольный предлагает поправки, после которых будет снят запрет на застройку пляжей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все петербургские пляжи, в том числе 45-километровая линия побережья Финского залива может быть застроена гостиницами, апарт-отелями и прочими объектами. Это произойдет, если будут приняты изменения в Генеральный план развития Петербурга, который представил на рассмотрение депутатов Смольный. Народные избранники забили тревогу.

- В нынешнем варианте Генплана планируется объединение зоны Р-0 (спортивные объекты и пляжи) в единую зону с Р-3 (зона отдыха, спорта, досуга, развлечений, отдыха, туризма, санитарно-курортного лечения, гостиниц, пансионатов и дачного фонда). Р-0 уничтожат как класс. Фактически снимается запрет на строительство апарт-отелей на пляжах. Это же миллиарды рублей. Коррупциогенная инициатива. Нельзя этого допустить, - отметил депутат Алексей Ковалев.

Недостроенные бетонные коробки стоят на пляже "Золотой" в Зеленогорске уже семь лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы уберечь побережье от застройки, Ковалев внес депутатский запрос в адрес губернатора Петербурга, который был утвержден парламентом. Теперь Александр Беглов должен ответить депутатам, зачем объединять пляжные зоны и отельные, что приведет к снятию запрета на застройку пляжей. Также парламент интересует, насколько вырастет стоимость земли в новы, объединенных зонах, если Генплан все же примут в измененном виде.

Отметим, что голосовать по обновленному документу будет уже новый состав Заксобрания. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

Напомним, что инциденты с незаконными постройками на пляжах уже были. Так, в 2014 году на пляже «Золотой» в Зеленогорске начали расти бетонные коробки под апарт-отели, но работы остановили протесты местных жителей. Объекты было постановлено снести, но недострои до стих пор там и стоят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проект Генплана Петербурга изменили после согласования с федеральными властями

Ранее камнем преткновения был мусороперерабатывающий завод в Янино, против которого выступала Ленобласть (подробности)