Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 11:38

Пляжи вдоль Финского залива могут застроить отелями и апартаментами, если депутаты примут поправки в Генплан Петербурга

В документе предлагают изменить функции зон землепользолвания
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Смольный предлагает поправки, после которых будет снят запрет на застройку пляжей.

Смольный предлагает поправки, после которых будет снят запрет на застройку пляжей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все петербургские пляжи, в том числе 45-километровая линия побережья Финского залива может быть застроена гостиницами, апарт-отелями и прочими объектами. Это произойдет, если будут приняты изменения в Генеральный план развития Петербурга, который представил на рассмотрение депутатов Смольный. Народные избранники забили тревогу.

- В нынешнем варианте Генплана планируется объединение зоны Р-0 (спортивные объекты и пляжи) в единую зону с Р-3 (зона отдыха, спорта, досуга, развлечений, отдыха, туризма, санитарно-курортного лечения, гостиниц, пансионатов и дачного фонда). Р-0 уничтожат как класс. Фактически снимается запрет на строительство апарт-отелей на пляжах. Это же миллиарды рублей. Коррупциогенная инициатива. Нельзя этого допустить, - отметил депутат Алексей Ковалев.

Недостроенные бетонные коробки стоят на пляже "Золотой" в Зеленогорске уже семь лет.

Недостроенные бетонные коробки стоят на пляже "Золотой" в Зеленогорске уже семь лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы уберечь побережье от застройки, Ковалев внес депутатский запрос в адрес губернатора Петербурга, который был утвержден парламентом. Теперь Александр Беглов должен ответить депутатам, зачем объединять пляжные зоны и отельные, что приведет к снятию запрета на застройку пляжей. Также парламент интересует, насколько вырастет стоимость земли в новы, объединенных зонах, если Генплан все же примут в измененном виде.

Отметим, что голосовать по обновленному документу будет уже новый состав Заксобрания. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

Напомним, что инциденты с незаконными постройками на пляжах уже были. Так, в 2014 году на пляже «Золотой» в Зеленогорске начали расти бетонные коробки под апарт-отели, но работы остановили протесты местных жителей. Объекты было постановлено снести, но недострои до стих пор там и стоят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проект Генплана Петербурга изменили после согласования с федеральными властями

Ранее камнем преткновения был мусороперерабатывающий завод в Янино, против которого выступала Ленобласть (подробности)

КАРТИНА ДНЯ