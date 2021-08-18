Как сто лет назад: В Рождествено восстанавливают усадьбу Набокова

Федеральный памятник переберут по бревнышку. Фото: Музейное агентство Ленинградской области

Усадьба Рождествено, последним хозяином которой был писатель Владимир Набоков, на пороге масштабной реставрации. Превратить федеральный памятник, пострадавший от огня и сырости, в современный удобный музей хотят до конца 2024 года.

- Усадьбу Рукавишникова, где работает наш музей, передали на реставрацию. Наконец закончился 25-летний этап, когда мы делили историю на до и после пожара! - радуются в музее.

ЛИПЫ СТАРШЕ ЛОЛИТЫ

Сегодня набоковское Рождествено - это усадебный дом и пейзажный парк. Деревянная усадьба, изюминка которой - сразу четыре парадных фасада, сильно пострадала после пожара 1995 года, но была восстановлена. До недавних пор состояние дома-музея было «ограниченно работоспособным».

В эмиграции Набоков вспоминал «яркий запах тепличных цветов». Сейчас от оранжереи остались руины. Фото: Музей-усадьба «Рождествено»

Главный враг здания - сырость: участки фасада намокли и облупились, крыша местами протекает, обшивку поразила гниль. Две трети сруба остаются обугленными после пожара. В стенах есть трещины. Стропила крыши накренились, а рамы окон и деревянные лестницы рассохлись. Ситуацию с сыростью усугубляет то, что памятник до сих пор топят дровами, а вентиляции и центрального отопления здесь попросту нет.

В зеленой зоне сохранились деревянный дом садовника и остатки каменной оранжереи. Исторический домик садовника на сегодняшний день аварийный. Среди лип, дубов, берез и елей есть деревья возрастом 200 лет, которым нужны уход и лечение.

ПАРКЕТ ДЛЯ ЛИТЕРАТОРА

Работы по сохранению усадьбы по заказу властей Ленобласти и по проекту «Аксиомы» проведет компания «Интех Констракшн». Фирма как раз завершает реставрацию другого знакового объекта региона - мемориального дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине. С подрядчиком уже заключили контракт на почти 207 миллионов рублей. Деньги будут выделять из бюджета Ленобласти порционно: в этом году на работы направят 10 миллионов, в 2022-м - 20, в 2023-м - 100, а на последний год реставрации отвели сумму 77 миллионов рублей.

Задача реставраторов - вернуть памятнику вид конца XIX - начала ХХ веков.

- Восстановят только те элементы и интерьеры, для которых установили подлинный облик. Остальное выполнят на основе собирательного образа усадеб того времени, - совместно решили Музейное агентство Ленобласти и региональная Дирекция по сохранению объектов культурного наследия.

Внутри восстановят историческую планировку и рисунок пола. Фото: Музейное агентство Ленинградской

Первым делом защитят от влаги и усилят сруб. Подгнившие участки заменят, балки поддержат «протезами», щели и стыки в стенах заделают.

- Реставраторам предстоит снять обшивку и раскрыть сруб, чтобы выяснить, в каком он состоянии, - объясняют в администрации Ленобласти. - После замены поврежденных бревен начнутся работы по наружной и внутренней отделке.

В числе наболевшего - крыша. Несущим конструкциям проведут ревизию, около 80 процентов из них постараются сохранить. Крышу вернут к историческим габаритам, а стропила усилят. Украшение крыши - ажурный бельведер - переберут полностью. На его вершину вернут флагшток.

На фасаде подлатают деревянную обшивку, отреставрируют ограждения-балясины на крыльце и балконе-террасе. Докопались и до исторического оттенка фасада: он будет перламутрово-серый.

Внутри здания работ тоже немало. Рисунок пола будет таким, как при Набокове.

- Восстановят историческую планировку первого этажа, а в вестибюле вновь, как при Набоковых, появится деревянный остекленный тамбур, - добавляют власти.

А вот что привнесут в усадьбу, так это инженерные коммуникации. В музее появятся удобные туалеты и подъемники для посетителей. Здание переведут с печного отопления на современное. Заработают в усадьбе и вентиляция, пожарная система, водоснабжение и канализация.

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

На время реставрации музей для посетителей закрыли. Гостей не пустят внутрь до декабря 2024 года. Однако экскурсии по парку отменять не стали.

- Наш главный «хранитель» - кот по имени Кот - останется в усадьбе и проследит за реставрацией, - добавляют в музее. - Он будет жить в вагончике вместе с рабочими: решили, что не стоит забирать его с обжитого места.

За работами проследит «главный хранитель» по имени Кот. Фото: Музей-усадьба «Рождествено»

Когда усадьбу восстановят, на цокольном этаже разместят фондохранилище, мастерскую и гардероб для посетителей. На первом этаже будут входная зона с гардеробом и кассами и постоянные выставки. Второй этаж поделят постоянные и временные экспозиции. Здесь же организуют лекционный зал. Со второго этажа можно будет попасть в бельведер и на обзорную площадку.

Изменится и парк: благоустройство охватит 1,4 гектара. Исторический пейзаж восстановят, но дополнят круговым подъездом к парадному входу усадьбы. Дорожки немного изменят, чтобы пользоваться ими было удобно инвалидам. Появятся в зеленой зоне светильники, художественная подсветка и новые лавочки.

ДОСЛОВНО

«Длительный срок контракта подразумевает максимально внимательный подход реставраторов к деревянному памятнику. Восполнять утраченные элементы будут по образцам и чертежам, выполненным до пожара. В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала и изразцовые печи, а интерьеры выполнят по типу загородной усадьбы второй половины XIX века с восстановлением отдельных элементов».

(Владимир ЦОЙ, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия.)

СПРАВКА «КП»

Усадебный дом в Рождествено построили в конце XVIII века, предположительно, по проекту архитектора Ивана Старова. Спустя век усадьбу купил статский советник, золотопромышленник Иван Рукавишников. К 1916 году имение перешло внуку Рукавишникова - писателю Владимиру Набокову.

После революции в усадьбе заработало общежитие ветеринарного техникума. В Великую Отечественную в здании разместились нацисты, а после войны - сельская школа. Выставки в усадьбе стали проводить с 50-х, а к 1987-му сформировался государственный мемориальный музей Набокова.

В 1995-м пожар уничтожил около 70 процентов усадьбы. Восстановление продолжалось до 2004 года. На сегодняшний день музей насчитывает более 7 тысяч экспонатов: мебель XIX века, семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Усадьба в Рождествено была единственной собственностью Владимира Набокова за всю его жизнь. Живя в эмиграции, меняя города и страны, литератор останавливался на съемных квартирах, в пансионах и отелях. Много лет спустя он вспоминал «очаровательный, необыкновенный дом», «шашечницу мраморного пола» и «яркий запах тепличных цветов».