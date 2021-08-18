Лучше гор могу быть только реки: С палаткой – к водоемам Ленобласти

«Комсомолка» выбрала восемь лучших точек для дикого отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сидеть у костра с гитарой, ночевать в палатке, заваривать чай в котелке и чувствовать настоящее единение с природой: походы - один из самых бюджетных и романтичных способов провести время. Те, кто любит дикий отдых, знают, что главное в этом деле - собрать теплую компанию, взять все необходимое и, конечно, найти хорошее место.

Ленинградская область славится живописными территориями. Финский залив, реки и озера Карельского перешейка, песчаные или скалистые берега, сосновые леса - в каждом районе можно найти удачный маршрут для похода. «Комсомолка» выбрала лучшие места, куда стоит отправиться с палаткой.

НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

Пляж в Сосновом Бору

В Ленинградской области можно поставить палатку прямо на берегу моря - у Финского залива. Настоящие романтики вряд ли упустят такой шанс. Насладиться песчаными пляжами, шумом волн, воздухом соснового леса можно на южном берегу, недалеко от города Сосновый Бор. Этот вариант хорош для тех, кто не хочет долго блуждать по лесам в поисках стоянки. Сюда удобно добираться, вся цивилизация рядом, а песчаная полоса длинная и широкая, так что место для палатки найдется.

Адрес: г. Сосновый Бор.

Как добраться:

- на автомобиле от Санкт-Петербурга 120 км

- на электричке с Балтийского вокзала до станции Калище, затем до пляжа на автобусах № 677 и 677А.

Берег Кургальского полуострова

В западной части Ленинградской области находится настоящая природная жемчужина - «Кургальский заказник». Он расположен на одноименном полуострове в Кингисеппском районе и окружен водами Финского залива. Здесь удивительные виды - приморские луга, сосновые леса, песчаные пляжи. Есть место и для похода с палатками. Но стоит помнить, что заказник - охраняемая природная территория, поэтому раскидывать лагерь и разжигать костры можно только в специально отведенных местах. Как и в любом лесу, нужно обязательно унести свой мусор. А еще заказник не место для охоты, сбора грибов и растений, так что все пропитание берем с собой.

Адрес: Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение.

Как добраться:

- на автомобиле из Петербурга 180 км: доехать до Усть-Луги, затем на север по Кургальскому полуострову в сторону деревни Липово мимо деревни Выбье.

Отправляясь в поход, объективно оцените свой уровень подготовки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пляж у Большой Ижоры

Еще один чистый, протяженный и широкий пляж на южном берегу Финского залива в Ломоносовском районе. Находится популярное место для отдыха рядом с поселком Большая Ижора. Сюда приезжают не только загорать и устраивать пикники, но и с ночевкой в палатке. Вдоль берега - красивая линия соснового леса. Если пройдете чуть дальше от скопления отдыхающих на пляже, можно найти уединенное местечко.

Адрес: Ломоносовский район, поселок Большая Ижора.

Как добраться:

- на машине из Петербурга 40 км: с КАД съехать на Краснофлотское шоссе, затем двигаться до поселка Большая Ижора. От центра поселка до пляжа пешком 10 минут

- на электричке с Финляндского вокзала или на автобусе от станции метро «Автово» до Большой Ижоры.

НА РЕКАХ И ОЗЕРАХ

Ладожское озеро

Список мест для похода с палаткой, конечно, не обойдется без Ладожского озера. На его берегах есть множество уютных уголков и для продвинутых туристов, и для любителей дикого отдыха. Вторым стоит начать походы с близких к Петербургу мест. Отличный вариант - пляж у Осиновецкого маяка. Поодаль от загорающих и поближе к сосновому лесу можно поставить палатку и наслаждаться отдыхом на природе. Здесь чистые и красивые места, а закаты над вторым по величине озером России, после Байкала, запомнятся надолго.

Адрес: Всеволожский район, поселок при станции Ладожское Озеро.

Как добраться:

- на автомобиле из Санкт-Петербурга 60 км по Мурманскому шоссе, свернуть налево перед Ладожским мостом на трассу А-181

- на электричке с Финляндского вокзала до станции Ладожское Озеро, оттуда до пляжа пешком 1 км.

К услугам туристов - чистые озера и пляжи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большое Симагинское озеро

Это одно из живописных озер Карельского перешейка. Место отлично подходит не только для дневного отдыха у воды, пикника и рыбалки, но и для полноценных походов с палатками. В выходные здесь бывает многолюдно, но на берегах посреди леса можно найти уединенные песчаные островки. Там можно сделать стоянку, установить мангал и раскинуть палатку. Есть места у воды, есть поодаль.

Адрес: Выборгский район, поселок Ильичево.

Как добраться:

- на автомобиле из Петербурга 60 км: можно ехать по платному ЗСД, Приморскому шоссе, дороге 41А-180 до поселка Ильичево

- на электричке или автобусе до Зеленогорска, оттуда 13 км на такси.

Озеро Ястребиное

Этот водоем находится на самой границе с Карелией. Сюда стоит отправляться с палаткой продвинутым туристам и тем, кто любит экстрим. Берега водоема отличаются сложным ландшафтом. Здесь есть и скалы, и низкие песчаные пляжи, и густые леса. А альпинисты любят взбираться на горную вершину Парнас, откуда открываются незабываемые виды. Это место отличается особой красотой северной природы, поэтому популярно у тех, кто хочет забыть о городской суете.

Адрес: Приозерский район, комплексный памятник природы «Озеро Ястребиное».

Как добраться:

- лучше ехать на автомобиле от Петербурга 190 км по трассе А-121 «Сортавала».

Река Вуокса

Очень популярен у любителей походов отдых на берегах крупнейшей реки Карельского перешейка. К Вуоксе едут не только за идеальными для палаток местами, красивыми видами, но и за экстримом. Любители сплавов могут отправиться на знаменитые Лосевские пороги. Этот 800-метровый рукотворный каскад - один из крупнейших в Европе. Сюда едут на рафтинг, каякинг, гребной слалом, сплав на байдарках. Или просто насладиться мощью реки с берега.

Адрес: Приозерский район, поселок Лосево, улица Тургостиница, 10.

Как добраться:

- на авто до 80-го километра трассы «Сортавала» к поселку Лосево до моста через реку Вуоксу

- на электричке от Финляндского вокзала до станции Лосево.

В одни локации легко добраться на транспорте, в другие придется идти пешком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Озеро Нестеровское

Хорошие места под палатку есть на Нестеровском озере под Тосно. Вокруг водоема развернулся живописный хвойный лес. Есть и небольшие участки с песчаными пляжами, где хорошо поставить мангал. Сюда удобно добираться на машине - подобраться можно довольно близко к водоему. В летний сезон на озере не только жарят шашлыки, купаются и загорают, но и традиционно устраивают палаточные стоянки.

Адрес: Тосненский район, поселок Шапки.

Как добраться:

- на машине из Петербурга 100 км по Московскому шоссе до города Тосно, затем свернуть на дорогу 41А-003, мимо Нурмы до окраины поселка Шапки.