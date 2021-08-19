Метеоролог рассказал, дойдет ли разрушительный московский ураган до Санкт-Петербурга

Горожане обеспокоены: ждать ли в Петербурге московского урагана. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После ураганного ветра и сильнейшей грозы, которые накрыли Москву 18 августа, петербуржцы с опаской поглядывают на прогноз погоды: придет ли такая же непогода к нам? Ведь уже утром в четверг, 19 августа, жители города на Неве почувствовали ощутимые порывы ветра. Однако горожане могут выдохнуть: разрушительного шторма не предвидится. Об этом «КП-Петербург» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

– Сегодня ветер еще остается умеренным и может быть с порывами до 15 метров в секунду, но не везде. Это по большей части касается открытых местностей – побережья Финского залива, Ладожского озера, – отметил Юрий Куткевич. – А в последующие дни ветер будет ослабевать, усиления его не предвидится.

Над Петербургом прошел циклон, который уже смещается на север и северо-восток от города. По словам метеоролога, сейчас мы испытываем его последствия. Еще во вторник он подарил довольно жаркий день, когда температура поднялась до +26 градусов. Затем над городом прошли небольшие осадки.

– Сейчас влияние этого циклона проявляется только в кратковременных дождях, которые будут и в течение ближайших дней, в том числе, в выходные. Но эти дожди пройдут лишь местами, – добавляет Юрий Куткевич.

А вот температура воздуха уже все больше напоминает о скорой осени. В Петербурге становится все прохладнее: особенно это заметно будет ночами.

– Дневные значения температуры воздуха уже понижаются и до конца недели будут на уровне от +18 до 20 градусов. Ночные тоже понижаются: сейчас они от +13 до +15, а к концу недели опустятся до +10-12 градусов, – рассказал метеоролог.