«Охотился за ним все лето»: рыбак поймал трофейного судака в самом центре Петербурга

Местный рыбак прямо в Неве, в самом центре города, выловил трофейного судака.

Помните гигантского толстолобика, которого несколько дней назад выловили в Москве-реке? У него появился конкурент из Петербурга – местный рыбак прямо в Неве, в самом центре города, выловил трофейного судака. Даже двух – побольше и поменьше. «Комсомолка» в Петербурге» связалась с обладателем трофея и узнала, как и на что клюнула внушительная рыбина, и не опасно ли ее есть.

По словам Андрея СПб (так наш герой известен в рыбацком сообществе и так же рекомендовал себя представлять), удача здесь не при чем – подход к рыбной ловле у мужчины сугубо научный.

Рыбеха попалась знатная, весом более 5 кг.

- Я уже, наверное, лет десять серьезно занимают стрит-фишингом – то есть, рыбалкой в городе, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» Андрей. – Немногие знают, но в реках и озерах Петербурга водится очень много интересного. Судак, например – рыба без пяти минут рядовая. В той же Неве можно выловить и голавля, и щуку. Попадается даже лосось, которого к нам заносит из Ладожского озера – недалеко от Финляндского вокзала есть место, где он каждое утро прямо играет, выпрыгивает из воды. Правда, вот его как раз добывать запрещено – это считается браконьерством, можно получить крупный штраф.

Каждый поход, по словам Андрея, требует серьезной подготовки. Изучается рельеф дна в конкретном месте, уровень влажности в воздухе, атмосферное давление, направление и сила ветра. Когда все условия сходятся наиболее благоприятным образом – можно начинать готовить удочки. Ловят любители городской рыбалки преимущественно на джиг-спиннинг – вместо мотыля или опарыша в нем используются специальные силиконовые приманки с джиг-головками, грузилами, в которых закреплены крючки.

Андрей поймал это чудо между Дворцовым и Благовещенским мостами.

- Если говорить конкретно про этот недавний трофей, то он был выловлен в самом центре, между Дворцовым и Благовещенским мостами, - объясняет рыбак. – Там есть очень удобное место – свал или, проще говоря, обрыв, где глубина резко увеличивается с трех до десяти метров. На этой бровке часто кормится рыба, которую заносит в Неву с Финского залива или Ладоги. Главное – подгадать момент.

Сам процесс, вспоминает Андрей, занял чуть больше часа, из которого примерно сорок минут ушло на перекур между поклевками. Сначала мужчина вытащил одного судака – на четыре килограмма, потом второго, самого крупного – на пять с лишним.

- Второй оказался очень агрессивным – мотал головой, пытался сорваться с крючка, - вспоминает Андрей. – Словом, вел себя скорее как щука, а не как судак, я такое впервые в своей жизни видел. Вообще, это пока что самая крупная рыба, я за ней все лето охотился. Осенью, думаю, пойдет еще крупнее.

Судак оказался агрессивным, вел себя, как настоящая щука!

Рыбу, выловленную в Неве, профессиональные рыбаки, как правило, отпускают – но не потому, что есть ее опасно для жизни, а потому, что ловят из спортивного интереса, а не ради пропитания.

- Так-то для еды она вполне пригодна, - констатирует Андрей СПб. – Она же не в Неве родилась, а пришла сюда из более чистых водоемов. Но вот что касается конкретно этих судаков, то они все-таки умерли на сковородке – у меня их отобрала жена. Я очень ругался, но сделать ничего не смог.