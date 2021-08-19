Проект моста с Васильевского острова в Коломну снова вызвал споры

Идея создания новой переправы через Большую Неву появилась еще в 2005 году. Фото: АО Институт «Стройпроект»

До 2040 года в Петербурге должен появиться еще один мост через Большую Неву - Ново-Адмиралтейский. Переправа должна соединить Коломну с Васильевским островом. Несмотря на то, что окончательный проект пока не утвердили, инициатива стала предметом споров.

«ДО ПЯТИ АВАРИЙ В ГОД»

Отметим, что идея создания новой переправы через Большую Неву появилась еще в 2005 году. Начинаться мост должен был с 22-23-й линий Васильевского острова. Затем его «перенесли» ближе к центру города - между 17-й и 18-й линиями. А совсем недавно внесли правки в Генплан и сдвинули в створ 16-18-й линий. После этого число противников строительства выросло. В частности, мост не поддержали депутаты петербургского Заксобрания. Некоторые из них считают, что Ново-Адмиралтейский закроет исторические виды города, но более того – будет просто небезопасен для кораблей.

Начать строительство ориентировочно собираются в 2029 году. Фото: АО Институт «Стройпроект»

- Переправа разделит надвое Ново-Адмиралтейский остров и будет выходить прямо на территорию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Как они будут работать, непонятно. Также, согласно экспертной оценке, переправа приведет к увеличению аварий в акватории Большой Невы. Течение непременно будет сносить корабли к опорам. У нас есть экспертная оценка, согласно которой в год у моста может происходить до пяти аварий, - рассуждает один главных противников проекта, депутат Алексей Ковалев.

«ВАЖНО ДЛЯ ТРАНСПОРТА»

Народный избранник считает, что мост решили перенести из-за застройщиков, которые имеют виды на территорию Васильевского острова в районе Масляного канала, а появление крупной автомагистрали понизит стоимость квадратных метров в новеньких домах. Согласен с такой версией и независимый транспортный эксперт Михаил Бурцев. По его мнению, самый удачный вариант размещения моста – первый, между 22 и 23-й линиями Васильевского острова.

Эксперты солидарны в одном: новая переправа через Большую Неву Петербургу нужна. Фото: АО Институт «Стройпроект»

Впрочем, солидарны все эксперты только в одном: новая переправа через Большую Неву Петербургу нужна. Причем, не только для автомобилистов, которые постоянно стоят в пробках на набережных.

- Это важно в первую очередь для развития общественного транспорта, - отмечает эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. - Реализация этого проекта позволит разгрузить Благовещенский мост и вернуть туда трамвай. Задел под рельсы там есть.

Окончательное решение по мосту станет известно, когда депутаты утвердят новый Генплан города. Ориентировочно это должно произойти до конца года. Впрочем, по словам Валдина, теперь процесс снова может затянуться. К счастью, время до начала строительства еще есть.

Если все пойдет по плану, проект реализуют совсем скоро - в 2038 году. Фото: АО Институт «Стройпроект»

- Начать строительство ориентировочно собираются в 2029 году, а закончить работы намерены в 2038. При этом по генеральному плану срок завершения строительства назначен на 2040-й, - рассказали в Смольном.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Архитектурный критик Мария ЭЛЬКИНА: Нужно думать о перспективах

- Мне не нравится риторика: кто-то однозначно за, а кто-то против строительства. Есть риск, что переправа закроет вид на залив, и архитектурный ансамбль, лишив горожан привычных видов. Но с другой стороны у нас строят хорошие мосты. Какой с моста будет открываться вид? Здесь нужно смотреть не в завтра, а еще на шаг вперед.