Водолазы, поисковики, полиция: в Смоленской области четвертые сутки ищут пропавшую 1,5-годовалую девочку

Под Смоленском четвертые сутки ищут маленькую Люду Кузину. Фото: vk.com/lizaalert_real

Водолазы, поисковики, полиция о добровольны: всего более 250 человек прочесывают леса и реки в Смоленской области, где пропала маленькая Люда Кузина. О местонахождении девочки которой нет и двух лет, неизвестно уже четыре дня. Все это время шли дожди, а теплой одежды на малышке не было.

- Люда, пропавшая в деревне Кобелево Смоленской области еще утром 17 августа, до сих пор не найдена! Третьи сутки добровольцы, полиция , следственный комитет, поисковики и местные жители делают все возможное, чтобы вернуть малышку домой. Вокруг природная среда, высокая трава, а ночью был сильный ливень. Девочке еще нет и двух лет, - сообщается в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».

К поискам привлекли больше 250 человек. Фото: vk.com/divers.dobrotvorec

К поискам девочки привлечены военные, территорию осматривают с воздуха с помощью беспилотников, а водолазы из объединения «ДобротворецЪ» обследуют расположенную поблизости реку. В Смоленскую область приехали люди из Москвы, Калуги, Брянска, Петербурга, Иваново и других городов. Тем не менее, поиски пока не принесли успеха.

- Штаб продолжает работать круглосуточно, на данный момент на месте более 250 человек. Но несмотря на это, в штабе все равно не хватает людей. Нам очень нужны обученные специалисты, готовые к поисково-спасательным работам в сложной природной среде, - сообщают поисковики.

Поисковики прочесывают лес и поля с высокой травой. Фото: vk.com/lizaalert_real

Особенно за судьбу малышки, которой недавно исполнилось чуть больше полутора лет, боязно после случая в Тюмени, где 9-летнюю пропавшую девочку нашли жестоко убитой.

По факту пропажи Люды Кузиной Смоленское управление Следкома России также возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Впрочем, пока это формальность, необходимая для следственных действий.

- Предварительно установлено, что утром 17 августа малолетняя девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Домой она не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. В непосредственной близости от места исчезновения ребенка располагается лесной массив, имеются водные объекты, - сообщает пресс-служба Следственного комитета. - Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Всех, у кого есть информация о пропавшей девочке, просят связаться со следователями СК по телефону: 8-915-655-98-77, либо сообщить в полицию по телефону 02.