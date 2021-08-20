Ученые из Петербурга озвучили, сколько человек на самом деле оказывается в больнице после прививки от коронавируса

Ученые повторяют: вакцинация — надежный способ избежать тяжелых последствий болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина против коронавируса снижает риск попасть на больничную койку в пять раз. К таким выводам пришли специалисты Европейского университета совместно с Медицинским институтом имени Березина Сергея в ходе независимого исследования эффективности кампании по вакцинации, развернутой в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности.

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» директор Института медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета Антон Барчук, для анализа специалисты взяли независимые показания сортировочных центров компьютерной томографии, откуда больных направляли на госпитализацию. Из почти 14 000 направленных на томографию петербуржцев в инфекционных стационарах оказалось лишь 495 — то есть, меньше 5 %.

- Важное уточнение — мы не проводили анализ эффективности каждой вакцины в отдельности, - констатирует Антон Барчук. - То есть, оценивалась кампания по вакцинации в целом. Но при этом следует помнить, что самая распространенная вакцина в Петербурге, как и вообще в России - «Спутник V», им привито порядка 96 % горожан.

Петербургские ученые доказали, что вакцина против коронавируса снижает риск оказаться на больничную койку в пять раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из 495 заболевших большую часть составили те, кто либо не получил ни одной дозы вакцины, либо либо одну или две, но не успел выдержать срок в две недели, в течение которых активнее всего формируется иммунитет. Тех, кто прошел полный курс более чем за две недели до госпитализации, оказалось всего 17 человек.

- На самом деле это вполне нормальная ситуация и вполне нормальные показатели, - объясняет эксперт. - Ни одна вакцина — мы уже неоднократно об этом заявляли — не имеет эффективности в 100 %. Эффективность того же «Спутника V» по предотвращению симптоматической инфекции, например, оценивается в 91 % - это, в частности, показали сами его разработчики, специалисты НИИ Гамалеи. Тем не менее вакцинация, как мы видим — вполне надежный способ тяжелые последствия эпидемии.

Еще один примечательный факт: по словам Антона Барчука, после прививки чуть чаще на больничной койке оказываются мужчины. Расхождение в эффективности вакцины невелико — около 8 % - но тем не менее. С чем это связано, медики пока сказать не в силах — вероятнее всего, сказываются некие пока не до конца изученные особенности мужского организма.

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