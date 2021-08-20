Под Смоленском СОБР взял штурмом дом пенсионера, расстрелявшего соседа

Фотография с Интернациональной улицы, где пенсионер выстрелил несколько раз по своему соседу. Фото: СОЦСЕТИ

В городе Ельня, что находится в Смоленской области, пенсионер расстрелял своего соседа в ходе внезапно возникшего конфликта. Шум услышали местные жители, которые вызвали на место полицию. Сотрудники МВД, в свою очередь, позвали подкрепление в виде Росгвардии и СОБРа. Переживать было из-за чего – владелец огнестрельного оружия забаррикадировался в своем доме и был готов отбиваться. Его удалось задержать, что называется, всем миром.

- Местный житель, которого ранее уже судили, выстрелил в сторону 59-летнего соседа на улице Интернациональной. Пострадавшего доставили в медучреждение для оперативного оказания помощи. Злоумышленника отправили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Смоленской области.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье за покушение на убийство. Следствие будет ходатайствовать об отправлении злоумышленника в СИЗО.

- Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Злоумышленник не смог довести свой умысел на убийство до конца, но ранил соседа в живот, спину и руки. Сейчас продолжаются следственные действия, собираются доказательства по делу, - добавили в СКР по Смоленской области.