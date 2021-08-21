Наркополицейские нагрянули в бар в центре Петербурга, где «баловались» веселящим газом

В петербургском баре нашли 11 баллонов с веселящим газом. Посетителям и правда было смешно. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге наркополицейские нагрянули с рейдом в бар со сладким названием «Мед», расположенный на улице Ломоносова, побратиме Думской. Как выяснилось, местные «пчелы» балуются там кое-чем противозаконным – шариками с веселящим газом. Всю толпу посетителей заведений окружили сотрудники МВД.

Молодые люди не обрадовались повышенному вниманию к своему отдыху, но каждому пришлось пообщаться с правоохранительными органами. Примерно десятерых человек в итоге отвезли в больницу на медосвидетельствование, так как у них присутствовали явные признаки наркотического опьянения. Еще парочка тусовщиков отправилась в местный отдел МВД для установления личности.

Не одним спиртным едины... Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- В баре можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым веселящим газом. В роли продавца выступал бармен заведения, который торговал закисью азота из-под полы. В помещении полицейские обнаружили 11 десятилитровых баллонов с газом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что владельцу бара грозит административная ответственность.

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