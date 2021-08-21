«Это очень больно»: Настя Ивлеева впервые подтвердила развод с Элджеем

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Настя Ивлеева и Элджей подогревали интерес к своей парочке полгода. Фанаты супругов и журналисты все это время гадали, развелись они или нет. Молодожены перестали появляться вместе на публике, порознь ездили отдыхать. И вот сама блогерша официально объявила о расставании с рэпером.

По словам Ивлеевой, отношения начали рушиться в начале пандемии года назад, когда всех посадили на самоизоляцию. После долгого пребывания в замкнутом пространстве, супруги решили дать себе соскучиться и разъехались на гастроли и съемки.

- Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!». Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать, - призналась Настя Ивлеева в интервью журналу «Татлер».

Напомним, с Элджеем Ивлеева познакомилась в 2018 году на концерте рэпера. Потом знаменитости начали чаще проводить время вместе, а затем и вовсе в тайне поженились. Свою личную жизнь парочка не афишировали. В апреле 2021 года инстаграмщица перестала носить обручальное кольцо.

- Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, - отметила Ивлеева.

Блогерша утверждает, что осталась с бывшим мужем в дружеских отношениях.