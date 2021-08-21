«Наперегонки с квадроциклом, держа «сумку» весом 500 кг»: В Ленобласти сутки вытаскивали из реки беременную корову

15 спасателей вытащили из реки в Тосно беременную корову. Фото: vk.com/koshkispas

В Ленобласти спасатели на протяжении суток вытаскивали из реки Тосно обессиленную корову. Ситуацию осложняло и то, что буренка беременна. Не так уж просто было понять, как тащить из болота 500-килограммогого «бегемота». По словам хозяйки животного, корова просто заблудилась и случайно упала в воду. Пенсионерка позвонила в службу 112, на помощь сначала подоспели сотрудники аварийно-спасательной службы Тосно.

Хозяйка говорит, что корова четыре дня блуждала, обессилила и упала в речку. Фото: vk.com/koshkispas

- Четыре мужика сделали то, что в американских фильмах делается десятками людей, краном, вертолетом и на фоне флага. Спасатели Тосно вытащили корову из воды на берег. Прибывшие ветеринары из поселковой ветстанции поставили капельницу, но корова осталась лежать… - рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Да, далее вытаскивать бедолагу на равнину принялись добровольцы, специализирующиеся на помощи собакам и кошкам. И они смогли! Около 15 человек положили под корову тент, подвязали к квадроциклу и старались оттащить буренку на равнинное место, чтобы хотя бы там она пришла в себя и не скатывалась к реке.

Вот они - неравнодушные герои. Фото: vk.com/koshkispas

- Корова… Беременная… На берегу реки… 500 кг… До ровной площадки 100 метров, но перепад по вертикали 26 метров. Да-а-а. Вы бегали наперегонки с квадроциклом, держа «сумку» весом 500 кг? А в хорошей компании, а с шутками? Во-о-от, а мы бегали. Гравитация неумолимо хотела оставить корову внизу, но нам надо было наверх, - с иронией вспоминают спасатели.

Не хочется расстраивать читателей, но судьба у коровы трагичная. Хозяйка решила отдать ее на убой – та уже едва живая. Но на днях будут роды, вдруг, буренке чудесным образом полегчает.