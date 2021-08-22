«Из живота откачали литр крови»: В Новгородской области подросток выстрелил в одноклассника из ружья для подводной охоты

В общей сложности Илья перенес пять операций. Впереди у него - долгий период реабилитации. Фото: Предоставлено героями публикации

В Санкт-Петербурге врачи спасли от гибели 16-летнего подростка, которому одноклассник выстрелил в живот из ружья для подводной охоты. Мальчик провел в больнице в общей сложности больше месяца, дважды попадал в реанимацию, пережил сепсис и пневмонию — и не только остался жив, но и встал на ноги. Историю чудесного спасения рассказывает «Комсомольская правда».

НАРУШИТЬ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ СПАСТИ

Несчастный случай произошел еще в середине июня на одной из турбаз по Великим Новгородом. Компания подростков собралась там, чтобы отметить окончание девятого класса.

- Один из мальчиков, с которым Илья дружил в школе, принес с собой ружье для подводной охоты, - вспоминает мама героя нашей статьи Инна Р. - То ли он хотел похвастаться, то ли еще что-то — я не знаю. В какой-то момент он стал это ружье заряжать, не справился с механизмом — и выстрелил Илье в живот.

Раненого ребенка вертолетом санитарной авиации доставили в Санкт-Петербург. Фото: Предоставлено героями публикации

Виновник ЧП тут же позвонил родителям, те связались с мамой Ильи. Сам мальчик в это время уже ехал на скорой в ближайшую больницу - Валдайский филиал Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова. Хирург Павел Главнов, дежуривший тогда на отделении, вспоминает — о том, что его пациенту всего 16 лет, он узнал, когда мальчик уже поступил в стационар.

- Дело в том, что я «взрослый» хирург, - рассказывает медик. - И в принципе у нас больница ориентирована на взрослых людей, мы не имеем права оперировать детей и подростков из-за отсутствия лицензии. Но на тот момент никого ближе нас не оказалось. Принять мальчика по всем правилам могла только Детская областная клиническая больница в Новгороде. Но туда он был не доехал. Так что пришлось выбирать — поступиться регламентом и принять его на операцию или соблюсти регламент и отказаться. Выбрать второе, как вы понимаете, я не мог — и никто из дежурной бригады, которая была со мной в тот момент, тоже.

Травма у Ильи, продолжает Павел Главнов, оказалась сложной — выяснилось, что выстрелили в мальчика не простым гарпуном, а гарпуном со специальным металлическим зубом, которые открывается в ране, чтобы острие нельзя было извлечь. В итоге хирургам пришлось закрывать его прямо в животе подростка — и только потом так же аккуратно, по миллиметру, доставать наконечник. Действовали осторожно, но максимально быстро — в итоге сложнейшую операцию удалось провести всего за час. Это позволило добиться главного — спасти Илью от гибели на месте и выиграть драгоценное время, чтобы ему могли оказывать помощь дальше.

«ЕГО ПРОСТО ТАК НЕ СЛОМИТЬ»

Но на этом невеселые приключения Ильи не закончились. Вертолетом санитарной авиации его доставили в Санкт-Петербург, в Педиатрический медицинский университет. Здесь за мальчика взялись уже вплотную. Медики работали буквально наперегонки со смертью.

- Строго говоря, такие ранения могут быть смертельными, - рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации СПбГПМУ Евгений Фелькер. - Был поврежден крупный сосуд- подвздошная артерия — задеты органы брюшной полости. Из-за того, что гарпун, конечно, не был стерильным, развился сепсис, к нему присоединилась септическая пневмония. Кроме того, за брюшиной сформировалась гематома — туда вылилось около литра крови.

Илью ранили гарпуном с откидным зубом - закрывать его, чтобы извлечь острие из раны, пришлось прямо в животе подростка. Фото: Предоставлено героями публикации

Возможно, что эта самая гематома и спасла Илью от гибели. Кровь, попавшая в брюшную полость, сдавила порванные сосуды — благодаря этому кровотечение оказалось менее интенсивным, чем могло бы быть.

- В общей сложности Илья провел у нас месяц, дважды попадал в реанимацию — один раз сразу после того, как его доставили, второй — в плановом порядке, - вспоминает Евгений Фелькер. - Перенес не менее пяти операций. Сейчас у него, к счастью, все хорошо — он уже выписан. К сожалению, мы не можем гарантировать, что такая серьезная травма пройдет совсем без последствий. Но, по крайней мере, на это есть надежда, и мы все в это верим.

На сегодняшний день Илья находится дома и понемногу оправляется от случившегося. Бегать и заниматься спортом врачи ему пока запрещают — никаких нагрузок в течение полугода — но он уже ходит сам и постепенно восстанавливаться. Единственное — запланированное поступление в Санкт-Петербург пока что пришлось отменить. Сейчас главное для мальчика — окончательно выздороветь.

- Когда мы с ним впервые встретились после первой операции, он сказал мне «мама, не волнуйся. Все будет хорошо», - вспоминает Инна С. - Конечно, это были очень тяжелые и страшные полтора месяца. Все будто слилось в один день. Но Илья боевой, его так просто не сломить. Я уверена — мы со всем справимся.