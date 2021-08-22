«Я свободен!»: Звезду ПМЭФ-2021 краба Юрия выпустили в Баренцево море

Краб Юрий окончил политическую карьеру и вернулся домой. Фото: instagram.com/yura_the_crab/

Краб Юрий, прославивший делегацию из Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме-2021, ушел на покой. Но не спешите хвататься за сердце: легендарное членистоногое, ураганом ворвавшееся в российскую политику, никто не съел. Его выпустили в родное Баренцево море – отдыхать, растить детей и вообще вести спокойную крабью жизнь без всех этих гастролей и фотосессий. О своем уходе «сообщил» сам Юрий на своей официальной страничке в Instagram.

- Ребята! Я все! – «опубликовал» он пронзительную запись. – Выезжаю!

А чуть позже «добавил»:

- Хочется спеть «я свободен!», но пока рано!

Провожали Юрия с почестями: его погрузили в специальный аквариум, отвезли в море на катере под российским триколором, а потом со всей полагающейся предосторожностью выпустили.

Напомним: впервые о Юрии Россия узнала в июне этого года. Гигантского краба привезла на ПМЭФ делегация Мурманской области – и Юрий так удачно вписался в окружение, что буквально затмил собой площадки и презентации большинства других регионов, а также крупных корпораций. Дальше шло по нарастающей: о Юрии рассказали в новостях, он «завел» аккаунт в Instagram и даже посетил VI международный арктический фестиваль , проходивший на его «малой Родине» - в поселке Териберка. Ну а сегодня, 22 августа, Юрий ушел обратно в море – в самом расцвете карьеры. Остается только надеяться, что Юрия случайно не поднимет на поверхность какой-нибудь краболов-любитель – все-таки сезон в разгаре, а «в лицо» звезду Мурманской области можно и не узнать.