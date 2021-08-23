Как в фильме ужасов. Дети из многодетных семей Петербурга получили по льготной путевке в лагере сломанные кровати и грязные матрасы

Многие дети в лагере оказались предоставлены сами себе. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Мам, не волнуйся, я на море купаюсь» - такие слова услышала многодетная мама из Петербурга, позвонив своему одиннадцатилетнему сыну, который в это время находился по льготной путевке в лагере. Все бы хорошо, но купался он там один и уже не первый час. Юный пловец отправился покорять неизведанные берега прямо через дырку в заборе лагеря. На этом спокойные будни родителей закончились, и теперь, вместо того, чтобы наслаждаться свободными недельками, они спешно пытаются вернуть детей с черноморского побережья.

Одним меньше, одним больше

Это летнее «приключение» началось со звонков администрации Петербурга многодетным родителям с предложением отправить детей в лагерь по льготным путевкам. Родителям даже дали выбор - бесплатно, но в Ленобласти, или с оплатой проезда, но в Анапе. Многие и думать не стали - запаковали чемоданы и отправили свое чадо греть косточки поближе к морю.

Родительские сердца почуяли неладное с самого поезда. Вместо обещанного полноценного трехразового питания детей кормили кашами на воде. Ладно, не так уж страшно, - в лагере поедят! Но до своего лагеря в итоге доехали не все: трое ребят по невнимательности на вокзале в Краснодарском крае перепутали автобусы и уехали в другое место. Сопровождающие потерю не заметили, пока не доехали до пункта назначения.

В поезде детишек меню не баловали.

«Ребята просто фантазируют»

С горем пополам все оказались на своих местах. Детей отправили в оздоровительный лагерь «Огонек» в поселке Витязево - курортной зоны Анапы. Следующим удивлением для родителей стали фотографии лагеря, полученные от детей. Все, как фильмах ужасов: на стенах грязные следы от рук, под матрасами остатки еды, наволочки в пятнах, под сломанными кроватями горы пыли и пустые бутылки. Между кроватями невозможно даже пройти, детям приходилось «нырять» в постель. Для полноты картины не хватало еще потопа. И он случился.

В городе, где находится «Огонек», начались сильные дожди. Детей стали эвакуировать. Приютить их решила база отдыха «Витязево». Вместе с детьми туда переехал и персонал. Условия стали лучше, появилось хотя бы расстояние между кроватями. Но как раз в «Витязево» одиннадцатилетний мальчик смог спокойно выйти за территорию и пойти купаться в море без присмотра вожатых.

- Мы в тот день долго не могли дозвониться до сына. Потом он сам позвонил и сказал, что купался в море. Купался он там один. Сказал, что вышел через дырку в заборе. Мы сразу стали звонить в лагерь, выяснять, почему ребенок не под присмотром. Я же его отправила далеко от дома, это и так волнительно, а тут еще такое, - рассказывает Ирина Нестерова, мама мальчика. - Мы знали, что с развлекательной программой еще в «Огоньке» все было плохо, ребятам было скучно, они все время сидели в телефоне. На 37-40 детей один вожатый, как тут уследишь?

Вот такие фото дети отправляют своим родителям в Петербург.

В лагере совсем другая версия произошедшего. Заведующая производством базы отдыха «Витязево» Надежда Пархариди пропажу мальчика вовсе отрицает:

- Наша база отдыха детям с «Огонька» предоставляет только жилье и питание. У них есть свои вожатые, своя программа. Знаю, что недавно звонила чья-то мамочка с рассказом о том, что ее сын смог уйти за территорию лагеря. Мы всех подняли на уши, но все детки были на месте. У нас два пункта охраны, множество камер. Это просто невозможно. Наверное, ребята просто фантазируют или хотят больше внимания от родителей, - заявила она.

Запутались в показаниях

Помимо этого Надежда отметила, что в столовую дети приходят неорганизованно. Кто-то спит, кто-то не хочет, а вожатые сильно и не настаивают. Поэтому кушают они не все вместе. Видимо, руководство само запуталось, что они с детьми делают, потому что Александра Кирюшова, начальник лагеря «Огонек», которая приехала вместе с детьми в «Витязево», рассказала все совсем иначе:

- Кушать у нас ходят все дети разом. Старшие иногда не хотят, но мы их все равно приводим. И программа у нас насыщенная. Вчера был конкурс рисунков на асфальте, сегодня планируется дискотека.

Условия в комнатах оставляют желать лучшего.

После всех этих рассказов и фотографий родители захотели поскорее вернуть детей домой. С этим возникли сложности. У Ксении Мармышевой отдыхать по этим путевкам отправились трое детей, которых она, как и многие родители, пытается теперь забрать обратно:

- Мы обзвонили всех, кого только можно. Администрация нас отправляет в компанию, которая детей перевозила. Эта компания говорит, что дело в администрации. По плану дети должны вернуться 28 августа. Нам сначала предложили три варианта решения этой проблемы. Первый - привезти детей обратно за свой счет. Второй - перевезти их в другой лагерь, уже в третий, получается. Третий вариант - оставить все, как есть. Я выбрала первый, но позже мне сказали, что все дети остаются в лагере, значит, останутся и мои.

Сейчас дети все еще находятся на базе отдыха «Витязево». Родители продолжают выяснять, как их оттуда забрать, находясь за несколько тысяч километров. Мобильные телефоны, привезенные детьми в лагерь, помогают родителям хоть как-то контролировать происходящее.