Метеорологи - о резком похолодании в Санкт-Петербурге: «На существенное потепление надеяться не стоит»

Петербуржцам посоветовали морально готовиться к приходу осени. Фото: Артем КИЛЬКИН

Резкое похолодание, которое пришло в Петербург с понедельника, заставило горожан срочно доставать из шкафов свитера и куртки. Несмотря на календарный август, температура упала ниже +15 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ждать ли еще возвращения тепла или уже стоить морально готовиться к осени, «КП-Петербург» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- На какое-то существенное потепление до конца августа надеяться не стоит. Погода будет больше напоминать осеннюю. Вторник, среда и четверг - это дневные температуры в +14...+17 градусов. Но так, как холодно сегодня - не надолго, еще будут изменения, - дал надежду метеоролог.

Тем не менее, общий фон последней недели августа окажется ниже положенных по климату значений. И почти каждый день до конца лета в Санкт-Петербурге будут идти дожди.

Так, в пятницу, субботу и воскресенье температура составит от +18 до +21 градуса. В воскресенье к тому же еще возможны и грозы, но местами.

В последние два дня августа, понедельник, 30-го и вторник, 31-го, вновь ожидается преимущественно облачная погода с небольшими дождями и +14...+17 градусов в дневные часы.

А дальше метеорологи пока не заглядывают. Но, предварительно, торжественные линейки на 1 сентября по петербургской традиции пройдут под дождем.