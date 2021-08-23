Смольный: средняя зарплата в Санкт-Петербурге составляет 72,8 тысячи рублей

Петербуржцы получают в среднем на треть больше, чем жители остальной части России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата в Петербурге составляет 72 тысячи 800 рублей. Такие цифры привел на «нулевых» чтениях городского бюджета-2022 в ЗакСе председатель Комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

- Среднемесячная номинально начисленная заработная плата в Петербурге по итогам первых пяти месяцев 2021 года составила 72,8 тысячи рублей, - говорится в докладе, который был представлен членам городского парламента.

Это примерно на треть - почти на 20 тысяч - выше, чем в среднем по России (53,7 тысячи рублей). Впрочем, на руки жители Северной столицы получают все же существенно меньшую сумму. Речь в документах идет о номинальной начисленная зарплате, то есть до вычета 13% подоходного налога.

Реальный доход среднего горожанина составляет, согласно выкладкам Смольного, 63,3 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что год назад, в январе-сентябре 2020-го, начисленная до вычетов налогов сумма была зафиксирована на уровне 66 264 рубля, а в январе-марте 2021-го - 71 264 рубля. Рост доходов горожан составил более 6%.

Что касается безработицы, то и тут, по данным Комитета по экономической политике, все достаточно благополучно. В Петербурге официально зарегистрировано лишь 2,2% нетрудоустроенных горожан, способных работать. В среднем по стране этот показатель держится на уровне в 4,9%