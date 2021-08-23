Конец августа сильно удивит Санкт-Петербург погодой. Вот, к чему нужно готовиться

Остаток лета обещает быть не слишком теплым. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На календаре 23 августа, а на термометрах у петербуржцев еле набирается +15 градусов. И если в июле горожане изнывали от жары, а спрос на кондиционеры бил все рекорды, то сейчас жители Северной столицы зябко кутаются в куртки. Что ждать от конца лета и куда подевалось тепло, рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Надо уже мысленно готовиться к тому, что погода будет напоминать осеннюю. Общий фон температуры будет ниже положенных по климатической норме показателей. И, как ожидалось, ждем много дождей, - сообщил «КП-Петербург» метеоролог.

Так, до среды включительно в городе будет пасмурно, термометры покажут от +14 до +17 градусов. Потом погода немного изменится и с четверга чуть потеплеет - до +18...+21. Эти значения сохранятся и на выходных. Но осадки никуда не денутся, а в воскресенье возможны грозы.

- Последние два дня августа, понедельник и вторник следующей неделе, опять будут прохладными. С осадками и не выше +17 градусов, - отметил Михаил Леус.

Окончанию августа в Санкт-Петербурге будет сопутствовать переменная облачность. 1 сентября также скорее всего пройдет под аккомпанемент дождя.