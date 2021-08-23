Особенное направление. Когда откроются прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Египет

Перелеты из Петербурга в Египет, скорее всего, возобновятся не раньше середины-конца осени. Фото: Александр ГЛУЗ

После крушения самолета Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург в 2015 году, у Северной столицы с Египтом особенные отношения. И когда в начале августа Росавиация объявила о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами, а в списке не оказалось аэропорта Пулково, пошли разговоры, что это может быть связано с трагическими событиями шестилетней давности. Так это или есть другие причины - «КП» узнала у экспертов.

Собственных пляжей петербуржцам отчаянно не хватает - отложенный спрос на рейсы в Египет в Северной столице очень большой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Каким авиакомпаниям в каких городах выдавать допуск, а каким нет - определяют на правительственном уровне. Конкретно этим занимается оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - объяснил «КП» источник в транспортной сфере.

Усложняет ситуацию еще и то, что регулярных рейсов в Египет из Санкт-Петербурга не было с 2016 года – к Красному морю из Северной столицы летали только чартеры.

- Между тем в международной авиации есть правило – сначала открываются регулярные перевозки, и только потом - чартерные, - отмечает источник «КП». – Сейчас допуски выдаются только на регулярные перевозки.

Конечно, Петербург при этом не брошен на произвол судьбы – терять такой колоссальный рынок не хочет никто. Сейчас прорабатываются разные варианты решения вопроса, но как долго продлится процесс – непонятно.

- Инфраструктура вся готова, летать можно начинать хоть завтра, - констатирует специалист. – Готовы и туристы, и туроператоры, нет только разрешения.

Авиакомпании и туроператоры не унывают: к зиме как раз наступит новый высокий сезон, поэтому издержки могут окупиться сторицей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между тем, по информации главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, ситуация может измениться уже в скором времени. С 27 августа оперативный штаб по контролю за пандемией планирует расширить список авиакомпаний, получивших полетные допуски для рейсов в Египет. В том числе, речь может идти о четырех рейсах в неделю из Петербурга: два из них будут выполняться российской авиакомпанией, два – египетской. Направления – приоритетные туристические: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Однако, для полетов этого будет недостаточно. После этого потребуется еще согласование Росавиации.

- Отдых в Египте всегда считался больше зимним, а значит и открытие рейсов может произойти ближе к зимнему расписанию, - добавил наш эксперт.

По словам Дмитрия Горина, конкретная дата возобновления полетов из Санкт-Петербурга в Египет будет зависеть от готовности авиакомпаний.

Пока одни радуются возможности полететь на Красное море, другие - родственники погибших в катастрофе над Синаем - выступают категорически против возобновления перелетов. По их словам, никаких выводов из случившегося никто не сделал. Фото: Александр ГЛУЗ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нам так и не сказали, кто виновен в гибели наших близких»

Напомним, что перелеты из России в Египет были прекращены после теракта 31 октября 2015 года, когда в небе на Синайским полуостровом взорвался самолет «Шарм-эль-Шейх – Петербург». Погибли 224 человека, которые были на борту. После этого российские власти заявили, что перелеты и продажа туров остановлены «до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения». На данный момент Египет не признал произошедшее терактом и никого не наказал.

- Мы выступали и выступаем категорически против возобновления авиаперелетов в Египет. Понимаете, нам так до сих пор никто и не дал ответ: за что погибли наши родные и близкие, и кто в этом виноват, кто взорвал в самолете бомбу, и кем это все было организовано, - рассказала «КП» председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова. - В плане безопасности полетов – я очень сильно сомневаюсь, что что-то изменилось в положительную сторону.

ЭКИПАЖ И ПАССАЖИРЫ: ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО