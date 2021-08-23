«Спасибо за сына»: Петербуржец украсил машину в стиле ДПС, чтобы отблагодарить инспекторов

Счастливый папа будет встречать супругу и младенца на машине, оформленной в стиле ДПС.

20 июля в семье Нелли и Игоря Кузьмина – теперь особенная дата. В этот день на свет появился их сын Савелий. Будущим родителям пришлось всерьез понервничать – в какой-то момент они поняли, что могут не успеть доехать до роддома.

- Когда у жены начались схватки – сразу стали звонить в скорую. Но нам полчаса говорили, что все машины заняты, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» Игорь. – Решили добираться сами.

Первым делом супруги двинулись в сторону токсовской больницы – там Нелли когда-то лежала на сохранении. Однако, по приезду выяснилось, что в клинике нет акушеров и оборудования, и роды там не принимают. Врачи посоветовали ехать во всеволожский роддом. В пути – около часа. На дорогах – пробки. Схватки все усиливались.

К счастью, в дороге Кузьмины встретили инспекторов ДПС, объяснили им ситуацию – и помчали в роддом в сопровождении машины с мигалками. Успели вовремя! Савелий родился под пристальным присмотром врачей. Сейчас мама с малышом чувствуют себя отлично и уже готовятся к выписке.

Тем временем, счастливый папа подготовил сюрприз: встречать супругу и младенца он будет на машине, оформленной в стиле ДПС. Украсить так свое авто он решил еще и в благодарность инспекторам, которые пришли на помощь в нужный момент.

- Теперь моя машина видна на дороге! – говорит Игорь. – Другие водители поддерживают, улыбаются, показывают большие пальцы. Даже инспекторы ДПС фотографируются вместе с таким авто!

КОМПЕТЕНТНО

Это могут расценить как нарушение закона

- Такое покрытие автомобиля, к сожалению, придется снять, - советует юрист Эдуард Дмитриев. – И лучше это сделать как можно быстрее. Дело в том, что это могут расценить как установку специальных знаков на машину и незаконное использование символики госорганов. А за такое грозит административная ответственность. Наказание – вплоть до лишения прав.