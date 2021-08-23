Двадцать спортсменов представят Петербург на Паралимпиаде в Токио

Евгений Борисов уже делится фотографиями из Токио. Фото: соцсети

Паралимпийские игры - 2020 стартуют в Токио сегодня, 24 августа. Российская делегация спортсменов и тренерского состава уже в Японии. Представлять Санкт-Петербург отправились 20 человек. Рассказываем, кто они, наши герои.

Евгений БОРИСОВ

Академическая гребля

36-летний спортсмен посвятил спорту большую часть жизни. Евгений Борисов со школы оттачивал приемы самбо и дзюдо. Рассчитывал заниматься боевыми искусствами профессионально, но после окончания института с ним произошел несчастный случай. Двенадцать лет назад под Новый год он шел в сторону дома, когда во дворе заметил мальчишек, играющих с пиротехникой. У одного из них петарда искрила в руках, времени на раздумья не было. Евгений бросился к ребятне, схватил «снаряд» и хотел отбросить его. Но было уже поздно: вспышка, больница, ампутация правой кисти…

- Я думал, что жизнь закончилась, был подавлен. Решил, что спорт поможет пережить эту сложную ситуацию. Поддержали тренер, товарищи и семья, я продолжил заниматься. Из-за правил пришлось покинуть самбо. Долго не мог найти себя, пробовал велосипед. Но в душу запала гребля, - признался Евгений в разговоре с «Комсомолкой».

Спортивная карьера Евгения сразу пошла в гору, когда его посадили в лодку еще с тремя гребцами. Сейчас петербуржец и сам тренирует людей с ограниченными возможностями здоровья.

Надежда получила инвалидность с рождения: она появилась на свет без одной ноги.

Надежда АНДРЕЕВА

Гребля на байдарках

Надежда получила инвалидность с рождения: она появилась на свет без одной ноги. Однако это не помешало ей на пути к спортивным достижениям. Надежда окончила Институт физической культуры в родной Уфе, а после переехала в Санкт-Петербург.

В юности Андреева испробовала множество видов спорта. С 2007 года она начала профессиональную карьеру в чемпионате России по адаптивной гребле. Сейчас Надежда занимается параканоэ. В 2014-м она получила звание мастера спорта в биатлоне сидя и лыжных гонках сидя и приняла участие в Паралимпиаде в Сочи.

В 2016 году женщина стала первой петербургской спортсменкой, прошедшей квалификацию для участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Но поехать на нее не удалось. Надежда признается, что спорт помогает ей чувствовать себя уверенной и нужной.

19-летняя Дарья Адонина в числе самых юных членов петербургских делегации. Фото: соцсети

Дарья АДОНИНА

Бочча

19-летняя Дарья Адонина в числе самых юных членов петербургских делегации. Девушка родилась с диагнозом артрогрипоз (это болезнь опорно-двигательной системы, при которой конечности искривляются, а суставы остаются недоразвитыми). Спортсменка переехала в Петербург из Белгорода, чтобы проходить здесь постоянную реабилитацию.

Дарья выступает в паралимпийском виде спорта бочча. Это игра с мячом, которая напоминает боулинг.

- Мой тренер всегда говорит: «Бьемся до последнего мяча!», - улыбается спортсменка.

Спорт помогает Дарье преодолевать себя и воспитывать дисциплину.

Валентина Жагот потеряла зрение в автокатастрофе, но со спортом не завязала. Фото: соцсети

Валентина ЖАГОТ

Академическая гребля

У гребчихи Валентины Жагот сложная судьба. Спортом она занималась еще в школе, стала мастером спорта по лыжам в девятом классе. В институте занялась академической греблей, мечтала стать профессиональной спортсменкой. Девушка даже вошла в сборную СССР по гребле, но карьеру пришлось завершить из-за любви: Валентина вышла замуж и прекратила тренировки.

Через семь лет произошла трагедия. В 2002 году вместе с супругом Валентина попала в автомобильную катастрофу, получила черепно-мозговую травму и стала инвалидом 2-й группы по зрению без права работы. Были боль одиночества, пустота и депрессия на долгих три года.

После аварии женщина вернулась в спорт. Сегодня она бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, многократная рекордсменка по парагребле.

Антон Воронов попал под лавину, где чуть не погиб. Фото: соцсети

Антон ВОРОНОВ

Академическая гребля

Антон родился в Ленинграде, с начальной школы страстно занимался лыжными гонками. Тренеры возлагали на него большие надежды. Антон выигрывал чемпионаты города и областные соревнования, стал кандидатом в мастера спорта.

Но жизнь лыжник связал не со спортом - Антон стал инженером-синоптиком. Работа была связана с горами. В 2015 году в Мурманске на горной метеостанции Воронов попал под лавину, где получил переломы рук и ног. Правую ногу сохранили. Левую голень тоже удалось спасти от ампутации, но пришлось укоротить на четыре сантиметра.

- Академическая гребля для меня - это не просто спорт, а гораздо больше: она вернула меня к жизни и помогает чувствовать себя полноценным человеком, - поделился Антон.

Ранее Чермес отобрался на Паралимпиаду в Рио, но не поехал, потому что российскую сборную отстранили от участия. Фото: соцсети

Чермен КОБЕСОВ

Легкая атлетика

Чермен вырос в Северной Осетии. Как и все мальчишки, мечтал заниматься борьбой, но мама запрещала. Все потому, что у него с рождения поставлен диагноз «остеомиелит». Болезнь серьезно замедлила развитие левой части тела: одна рука Чермена короче другой на десять сантиметров.

Парень решил попробовать себя в легкой атлетике. Упорство и труд дали свои плоды: Кобесов стал двукратным чемпионом мира и рекордсменом в беге на 400 метров.

Ранее Чермес отобрался на Паралимпиаду в Рио, но не поехал, потому что российскую сборную отстранили от участия.

А КТО ЕЩЕ?

- Александра Васильева (настольный теннис - спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА))

- Михаил Гутник (бочча - спорт лиц с поражением ОДА)

- Владимир Даниленко (плавание - спорт лиц с поражением ОДА)

- Александра Зяблицева (плавание - спорт слепых)

- Артем Калащян (легкая атлетика - спорт лиц с поражением ОДА)

- Андрей Калина (плавание - спорт лиц с поражением ОДА)

- Александр Костин (легкая атлетика - спорт слепых)

- Леонид Крылов (гребля на байдарках и каноэ - спорт лиц с поражением ОДА)

- Екатерина Мошковская (академическая гребля - спорт лиц с поражением ОДА)

- Мария Никифорова (гребля на байдарках и каноэ - спорт лиц с поражением ОДА)

- София Поликарпова (плавание - спорт слепых)

- Егор Фирсов (гребля на байдарках и каноэ - спорт лиц с поражением ОДА)

- Александр Хрупин (легкая атлетика - спорт лиц с поражением ОДА)

- Евгений Швецов (легкая атлетика - спорт лиц с поражением ОДА)