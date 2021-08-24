Отмена коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге с 27 августа 2021 года: Откроют аквапарки, аттракционы и стадионы

Беглов подписал распоряжение о частичной отмене коронавирусных ограничений в Петербурге с 27 августа 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал новое постановление, которое ослабит жесткие антиковидные меры. Частичная отмена коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге с 27 августа 2021 года затронет сферы развлечения. Наконец-то горожане смогут посещать футбол на стадионе, а также ходить в аквапарк. Рассказываем, что изменится с 27 августа.

В Петербурге с 27 августа разрешат работу объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах, пустят посетителей в детские игровые комнаты, кроме тех, которые находятся в общепитах. Также откроют аквапарки, аттракционы, расположенные в помещениях, а также разрешат присутствовать зрителям на спортивных и физкультурных мероприятиях.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

Разумеется, отмена отмена коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге с 27 августа 2021 года подразумевает и введение новых правил, чтобы эпидемия снова не начала распространяться. Для этого в местах развлечения в ТЦ и детских комнатах нужно установить ограничение - не более 1 человека на 4 кв. метра. А все работники должны быть вакцинированы от коронавируса, как минимум первым компонентом, либо иметь QR-код, подтверждающий, что сотрудник переболел коронавирусом не более 6 календарных месяцев назад. Срок выполнения условия до 27 августа 2021 года. А с 1 октября все 100% работников, кроме недавно переболевших, должны пройти полный цикл вакцинации. Для работников, не имеющих гражданства Российской Федерации, выполнение этих требований подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Что касается работы аттракционов, то по вакцинации для них устанавливаются такие же правила. А количество посетителей должно быть не более 1 человека на 12 кв.метров площади. В аквапарках ограничение - не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади в иных доступных для посещения помещениях. По вакцинации работников такие же правила, как и у выше указанных.

Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. С 27 августа 2021 года все участники этих мероприятий, кроме посетителей, должны иметь QR-код, который подтверждает вакцинацию, перенесенную болезнь, либо наличие ПРЦ-теста. Также подойдет документ о получении первого компонента вакцины. С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

Для спортивных мероприятий устанавливаются следующие правила: с 27 августа все участники таких мероприятий - спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие их проведение - должны иметь QR-код о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 3 дня до мероприятия. Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться Комитетом по физической культуре и спорту исходя из требований указанного постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. В настоящее время – до 1000 человек. Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.