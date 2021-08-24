Дизайнером логотипа Молодежного медиацентра при Минобрнауки России стала студентка СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня Министерство науки и высшего образования России представило результаты конкурса на лучший логотип для Молодежного медиацентра. В состязании молодых дизайнеров, в котором приняли участие студенты из разных уголков России: от Крыма до Камчатки, победила студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алина Жукова. Теперь эмблемой нового центра для развития молодых талантов в области медиа будет ученая сова с расправленными крыльями, в лапах которой располагаются мегафон как символ распространения информации, и телефон, олицетворяющий современный подход к ее получению. Центром изображения является схематичный глобус, который обозначает мировую сеть Интернет.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В процессе работы над идеей символа, Алина рассмотрела концепцию действующего логотипа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, что побудило её объединить визуализации основных видов деятельности медиацентра и неотъемлемой части существующего логотипа – Геральдического знака.

- Во время работы над проектом и после выхода в финал я чувствовала большую поддержку родного университета. Эта победа дала мне понять, как знания, приобретённые в стенах вуза, помогают мне расти, пополнять портфолио. Так как передо мной стояла задача не только разработать логотип, а также и носители к нему, то я обратила внимание на наиболее популярные предметы, где логотип будет уместно смотреться и подчеркивать принадлежность того, кто его использует, будь то визитка или медицинская маска, без которой сейчас никуда, - поделилась Алина.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Стоит отметить, что сейчас девушка учится на четвертом курсе Института графического дизайна СПБГУПТД по специальности «Дизайн рекламы». Победа в конкурсе дополнила список достижений Института в области разработки символов и эмблем, ведь создателями Тигра – известного талисмана Чемпионата Мира по футболу 2018, разработчиками дизайна эмблемы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также одним из победителей в конкурсе по разработке дизайна нагрудного знака к ведомственной награде для молодого ученого Минобрнауки России являются именно студенты Института графического дизайна СПбГУПТД.

Теперь Алина Жукова будет включена в почетный состав Молодежного медиацентра, отправится на конгресс молодых ученых и посетит торжественную церемонию закрытия Года науки и технологий.