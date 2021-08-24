«Любишь кататься — люби и масочки носить»: Лингвисты из Петербурга составили словарь эпохи коронавируса

Лингвисты из Петербурга выпустили словарь эпохи ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только словами «коронавирус», «изоляция» и «пандемия» эпидемию уже не описать. Ученые из Петербурга собрали целый словарь с лексикой времен ковида. Оказалось, что всего за полтора года люди придумали более 3,5 тысяч слов и выражений «на злобу дня». И это только цензурных!

ВПЕРВЫЕ С РЕВОЛЮЦИИ

Работали над созданием словаря еще с марта 2020 года. Авторы читали газеты, просматривали интернет, чтобы выцепить оттуда актуальные словечки.

- Мы каждый раз составляем ежегодники, но в этот раз поняли, что слов, связанных с коронавирусом, слишком много – нужно отдельное издание. Эти слова - народное творчество. Люди искажают какие-то термины, добавляют в них что-то новое, а потом с помощью газет и интернета это все распространяется, - рассказал «КП» один из авторов словаря, старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Александр Кожевников.

Запоминаем новые слова. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Такой масштабный всплеск новых слов последний раз был во времена революции, с приходом новой власти. Но тогда отследить их было сложнее, всемирной паутины не было.

- У нас есть фильтр, через который проходят слова прежде чем попадают в словарь. Нужно, чтобы каждое из них упоминалось в разных источниках не меньше трех раз. Но в работе с коронавирусным словариком это правило было даже излишним – потому что некоторые слова упоминались не то что три, а сотни тысяч раз! - отмечает Александр Кожевников.

ПРО ГРЕЧКУ, АЛКОГОЛЬ И САНИТАЙЗЕР

Заглянем в сам словарь. С одной только приставкой «COVID» больше 20 страниц терминов. Вот, например, «вакхцинация» - употребление алкогольных напитков, как возможного средства излечения от вируса. Так еще на Руси лечились, только не от коронавируса, а от всего подряд.

Учим новые поговорки. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Читаем дальше. Словарь не обошел стороной и массовую закупку гречки, которая случилась еще в начале пандемии. С ней там связаны целых шесть слов: «гречковирус», «гречкодемия», «гречкомания», «гречко-туалетно-бумажный», «гречкохайп», «гречник». Народное творчество не ограничилось лишь словами. Составили целые поговорки: «Незваный гость - хуже инфицированного», «Обещанной вакцины три года ждут», «Мал санитайзер, да дорог» и другие.

- Выделить все новые слова в отдельный словарь - отличная идея. Коронавирус - это новое явление, даже социальное событие. У людей появилась необходимость в этих словах, поэтому они их и придумали. Я сама многими пользуюсь, когда нужно, - говорит филолог, автор исследований о русском языке Людмила Зубова.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Диванстрация - о массовой демонстрации фотографий с шутливыми лозунгами в онлайн-формате, проведенной участниками из дома в начале пандемии

- Догшеринг - о взятии или сдаче в аренду домашней собаки с целью выйти на улицу на официально разрешенную прогулку в период карантина

- Думсерфинг - о регулярном просмотре негативных новостей в интернете как о психологической привычке

- Зумбариться - общаться через Zoom

ВОПРОС ДНЯ

А для вас какое слово стало главным во время пандемии?

Митя ХАРШАК, дизайнер, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ:

- «Удаленка». Из-за нее произошла целая профессиональная деформация. У нас в университете занятия стали на время дистанционными. В сфере дизайна образование, конечно, более качественное при непосредственном контакте. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы смогли не просто все организовать, но и внести ряд новшеств в сферу дизайн образования.

Анна ЗАВГОРОДНЕВА, руководитель психологического центра:

- «Терпение». Люди попали в стрессовую ситуацию. Пришлось отказаться от многих привычных вещей, от любимой всеми свободы. Кто-то лишился бизнеса, кто-то потерял работу, кто-то безумно беспокоился о близких. Для многих это стало поводом обратиться к психологу.

Алиса ВОКС, певица, экс-солистка группы «Ленинград»:

- «Вопреки». Ведь все хорошее, что происходило в этот период - случалось благодаря чуду. Мы брюхом ползли по дну и на удивление выжили! Я говорю и про шоу-бизнес и про остальную деятельность. Больше приличных слов я подобрать не могу.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса:

- «Катастрофа». Потому что пандемия существенно нарушила все социальные и экономические процессы в мире, и явно не в лучшую сторону. В России - обнажила катастрофическое состояние медицины и результаты оптимизации, разрушила кажущееся равновесие и благолепие.

Виктория КУВАЕВА, фитнес-инструктор и персональный тренер:

- «Возможности». Я перенесла свои тренировки в интернет и теперь могу работать с любого удобного для меня места.