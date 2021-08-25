Гимнастка Дина Аверина - о завершении спортивной карьеры: «Думать о соревнованиях пока рано»

В Санкт-Петербург впервые после Олимпиады прилетели гимнастки - сестры Аверины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это вам не тиктокеры или Моргенштерны, а художественные гимнастки. Овации, цветы, вспышки фотографов, автографы и поклонники. Так, пожалуй, в аэропорту Пулково уже давно никого не встречали. В Санкт-Петербург наконец-то прилетели сестры Аверины. Художественные гимнастики из Нижегородской области представляли Северную столицу на Олимпиаде, ведь именно в Петербурге началась их профессиональная карьера.

После Японии популярность сестричек выросла в десятки раз и имена девчонок запомнил весь мир. Несправедливое судейство Дины, которая получила серебро и обидный проигрыш Арины обсуждают до сих пор.

Знаменитые сестры провели настоящую автограф-сессию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дина, после Токио вы заявили об уходе из спорта. Не передумали?

- Ну, я пока не могу сказать, как будет… Если здоровье позволит, то да, может быть... Если нет, то не смогу. Хочется прежде всего прийти в себя. Главное цель – это поправить здоровье. А думать о соревнованиях пока рано.

- Олимпиада была для вас тяжелее, чем для всех остальных...

- Уже эмоционально успокоилась после Олимпиады. Я уже почти забыла про это и стараюсь не вспоминать.

- Арина, Дина, после Токио вы, как рок-звезды! Устали от такого внимания?

- Много энергии мы сейчас тратим на различные встречи, но еще мы получаем эту же энергию от детей. Когда ты видишь, как у них горят глаза, они бегут к тебе радостные. Когда это было первый раз, для меня это было шоком. Люди на тебя бегут, все хотят пообниматься. Но сейчас мы уже привыкли к вниманию. Нам даже это нравится, что такое количество людей тебя поддерживаются.

Гимнастки пока не решаются говорить о продолжении карьеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы сказали, что два года не видели родителей. Как так получилось?

- Не то что бы не видели, мы два года не могли попасть домой. Началась пандемия, а тренировочная база в Новогорске была закрыта. Наш тренерский состав огородил нас от людей, чтобы нас не заразить. Родители могли нас навещать, но общались через стекло. После Олимпиады мы устроили семейный отпуск и наконец-то все встретились.

- А на отдыхе удалось перезагрузиться?

- Мы старались не думать о всем этом на отдыхе. Восстанавливали нервы и эмоции. Еще чуть-чуть отдыхаем и будем уже думать, что делать дальше.

В Петербурге спортсменок встречали, как рок-звезд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После Токио, наверное, посыпались рекламные предложения и контракты?

- Контракты уже есть, но нам пока не разрешают говорить о них. Возможно, увидите нас в рекламе крупного бренда.