«Окно в Европу – 2021»: Звезды на встречах, в жюри и на экране

Выборг превратится в киностолицу России с 27 августа по 2 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном из красивейших мест Ленинградской области, в городе Выборге в 29-й раз пройдет ежегодный российский национальный кинофестиваль «Окно в Европу». Он будет посвящен сразу нескольким юбилейным датам.

Показы фильмов, пресс-конференции, деловые и творческие встречи будут проходить с 27 августа по 2 сентября на нескольких площадках города. Зрителей ждут в Доме культуры, в кинотеатре «Выборг Палас», в гостиницах «Виктория», «Дружба» и «Выборг», в библиотеке Алвара Аалто, а также в Выборгском замке. Организаторы предупреждают, что все мероприятия пройдут в формате «ковид-фри». То есть каждый без исключения гость должен будет предъявить ПЦР-тест на коронавирус или справку о вакцинации.

ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

На афише кинофестиваля этого года – лицо выдающегося артиста Юрия Никулина. Изображен кадр из картины «Двадцать дней без войны», где он сыграл фронтового журналиста Василия Лопатина. И это не случайно.

Так совпало, что в этом году фильму Алексея Германа – старшего исполняется 45 лет, а самому Юрию Никулину, который, кстати, во время Великой Отечественной воевал на Ленинградском фронте, недалеко от Выборга, – ровно век (юбилей народного артиста – 18 декабря. – Прим. ред.). Чтобы протянуть мост между поколениями, фестиваль решили открыть драмой «Дело» Алексея Германа – младшего, которая уже отметилась в Каннах (там состоялась ее премьера). А на закрытии покажут «Двадцать дней без войны».

Лицо фестиваля - Юрий Никулин в роли Василия Лопатина: фильму в этом году 45 лет, артисту исполнился бы век. Фото: Кадр из фильма «Двадцать дней без войны»

В первый фестивальный день зрители также увидят документальную ленту «Победа» режиссера Владимира Сидорова – историю о том, как в провинциальном городе празднуют День Победы во время пандемии.

Гала-концертом «Окно в Европу» отметят 90-летие одного из основателей – композитора Микаэла Таривердиева. Он не просто писал музыку для кино, а превращал нотные сочетания в поэзию. Произведения Таривердиева исполнят выдающиеся музыканты региона и страны.

КИНО ПО ВЫБОРГСКОМУ СЧЕТУ

Более ста кинокартин покажут за шесть дней работы фестиваля. Среди них – фильмы из игрового, документального и анимационного конкурсов. У каждого подразделения будет свое профессиональное жюри.

Кстати, за короткометражные ленты открытого конкурса «Окно в Интернет – 2021» может проголосовать любой желающий. Работы участников лежат в свободном доступе на официальном портале «Окна в Европу».

Судьбу фильмов конкурса «Выборгский счет» по традиции решат зрители и гости фестиваля вместе с профессионалами. В нем поучаствует несколько картин из игрового конкурса и те, которые были отмечены наградами других кинофестивалей. Увидим, например, «Конец фильма» Владимира Котта о муках творчества с Яной Трояновой и ленту «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, снятую по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко.

ЧТО СМОТРИМ?

Конкурсная программа фестиваля объединила три блока.

– Одиннадцать игровых картин будут оценивать режиссер и сценарист Лариса Садилова, продюсер Юрий Обухов, кинокритик Дмитрий Савельев, а также актеры Дмитрий Муляр и Дарья Жовнер.

Наталья Кончаловская представит свой «Первый снег», где одну из ролей сыграла дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна. Дмитрий Тархов и Армен Аркопян покажут драму с участием Алексея Гуськова и Юлии Ауг «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали». Виталий Суслин привезет на фестиваль свою новую картину «Рапана». Илья Хотиненко представит «Асфальтовое солнце» с Полиной Агуреевой и Александром Кудренко в ролях. Дебютантка Татьяна Федоровская блеснет лентой «Белый кит» об усыновлении. В конкурсе также примут участие молодые авторы – Мария Батова с фильмом «Сон» и Ринат Ташимов с картиной «Второе солнце».

Зрителей ждут и в Выборгском замке, и в библиотеке Алвара Аалто. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– В конкурсе документалистов заявлено 18 картин. Оценивать их будут режиссер Олеся Фокина, продюсер Денис Ковалевский и сценарист Евгения Леонова. Некоторые работы посвящены переосмыслению тех или иных аспектов жизни. Например, «Русский путь» Татьяны Соболевой расскажет о возвращении женщины из-за границы в родную деревню спустя 20 лет. «Дальний план» Владимира Головнева говорит о том, как жители российской глубинки открывают мир с помощью кино. А «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога» Александра Бруньковского поведает о несценической жизни джазового музыканта.

– В конкурсе аниматоров участвует 33 мультфильма авторов различных школ. В жюри – актер Алексей Алексеев, режиссер Софья Кравцова и дизайнер Юрий Назаров. Заявлена также отдельная внеконкурсная программа «Кино для детей и юношества», состоящая из 7 картин. В «Феодосийской сказке» Натальи Лебедевой, например, снялась Любовь Толкалина.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Внеконкурсная программа «Премьеры осени» порадует зрителей фильмами, которые должны скоро выйти в прокат. Среди них – «Соври мне правду» с Павлом Прилучным и «Синдром» с Ильей Коробко. В обеих картинах главную женскую роль играет «папина дочка» Дарья Мельникова.

«Папина дочка» Дарья Мельникова появится в главных ролях сразу двух фильмов внеконкурсной программы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

– В спецпрограмме «Мастер» увидим картину «Паркет» Александра Миндадзе о тоске по прошедшей молодости.

– К 70-летнему юбилею художника, литератора, режиссера и одного из основателей творческого объединения «Митьки» Виктора Тихомирова фестиваль подготовил ретроспективу его фильмов, среди которых – «Андрей Битов. Зеленый чемодан», «Митьки. Полет Икара», «Герман. Ленфильм», «Сокуров», «БГ. Лев Толстой».

– В программе конкурса заявлен мастер-класс кинорежиссера, актера, писателя и драматурга Виктора Мережко.

– Не обойдется фестиваль и без традиционного открытого заседания жюри, где обсудят тенденции развития современного российского кино.

СПРАВКА «КП»

Кинофестиваль «Окно в Европу» проводится с 1993 года при поддержке Министерства культуры России, правительства Ленинградской области и Русско-Европейской Киноассоциации (RECA). Фестиваль продвигает отечественное киноискусство во всем многообразии жанров, не забывая о корнях и традициях.

КСТАТИ

Подробное расписание фестиваля – на сайте oknofest.com.