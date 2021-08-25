Выборы в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года: Кого выбирать, как проголосовать

Единый день голосования – 19 сентября 2021 года (воскресенье). Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До единого дня голосования остается меньше месяца - пройдут выборы в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года. Мы разобрали самые частые вопросы, связанные с голосованием и рассказываем, кого предстоит выбирать и как проголосовать.

ЗА КОГО МЫ ГОЛОСУЕМ

На предстоящих выборах петербуржцы будут голосовать сразу на трех уровнях.

Во-первых, мы выберем депутатов VIII созыва Госдумы, которые будут разрабатывать и принимать общероссийские законы в течение следующих пяти лет. Голосование в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года пройдет по смешанной системе: половину депутатов (225 человек) будем выбирать по партийным спискам, половину (еще 225) – по одномандатным округам. В итоге мандаты в Госдуме получат 450 человек.

Как это работает? По партийным спискам голосовать придется не за конкретного кандидата, а за партию, которая выдвигает на суд избирателя целый список кандидатов. Сколько человек из партийного списка попадут в состав Госдумы, зависит от количества тех, кто партию поддержал. А вот кто конкретно из кандидатов-однопартийцев займет место в Госдуме, решат внутри партии.

На предстоящих выборах петербуржцы будут голосовать сразу на трех уровнях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В случае с одномандатными округами все и сложнее, и проще одновременно. Россия делится на 225 избирательных округов, по одному на каждого будущего депутата. Петербург из-за своих размеров и населенности включает сразу восемь округов. То есть мы вправе выбрать восемь будущих депутатов Госдумы. На каждое из этих восьми мест претендует разное количество кандидатов, поэтому у жителей разных округов Петербурга может быть разное число имен в бюллетене.

Во-вторых, Северная столицы выбирает новый состав регионального парламента – VII созыв Законодательного собрания (тоже на пять лет). В него надо выбрать 50 депутатов. Выборы в Петербурге проходят тоже по смешанной системе: половину кандидатов (25) избираем по партийным спискам, половину – среди кандидатов из родного округа.

В-третьих, в некоторых муниципальных образованиях Петербурга пройдут еще и местные выборы – в советы МО. Местных выборов стоит ждать жителям Кировского района (голосовать будут в муниципальном округе «Автово») и Приморского района (здесь выборы пройдут в округе «Ланское шоссе»).

КОГДА ПРОЙДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

Единый день голосования – 19 сентября 2021 года (воскресенье). Но по всем уровням выборов объявили трехдневное голосование – с 17 по 19 сентября. Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в эти же дни.

КАК НАЙТИ СВОЙ УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Понять, куда идти голосовать, помогут эти ресурсы:

– интерактивная карта объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации;

– карта РГИС Санкт-Петербурга.

ЧТО, ЕСЛИ НЕ МОГУ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

Если выборы пришлись на ваш отъезд, можно исполнить гражданский долг по механизму «Мобильный избиратель». Но озаботиться вопросом важно заранее.

По 13 сентября придется подать заявление и попросить включить себя в список избирателей на удобном участке. Такое заявление принимают через портал госуслуг, ТИК (территориальную избирательную комиссию) или МФЦ.

С 8 по 13 сентября такие заявления будут принимать и в УИК (участковых избирательных комиссиях).

Если посетить участок и проголосовать вы не можете из-за состояния здоровья или по другой уважительной причине (например, ухаживаете за тяжелобольным родственником или ребенком), можно договориться о надомном голосовании. Для этого надо обратиться письменно или устно в избирательную комиссию. Заявки на надомное голосование начинают принимать за десять дней до голосования и заканчивают за шесть часов до окончания единого дня голосования (он завершается в 20.00 19 сентября).

КАК ПОНЯТЬ, КАКОЙ КАНДИДАТ ЛУЧШЕ

Узнать, какие кандидаты будут в бюллетене, можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Там же можно найти сведения об их доходах и имуществе. Аналогичную информацию размещает избирком России. Но предвыборных программ на этих ресурсах вы не найдете – их стоит поискать на персональных сайтах и в соцсетях кандидатов, а также на сайтах политических партий. Не лишним будет почитать о кандидате в СМИ.

ЧТО БУДЕТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

И вот вы пришли по адресу своего избирательного участка в Петербурге. На входе в здание вам измерят температуру бесконтактным термометром (такие правила диктует пандемия). Затем по указателям вы доберетесь до помещения с кабинками и прозрачной урной. При входе вам должны предложить санитайзер, одноразовую маску, перчатки и ручку (после ее можно выбросить либо унести с собой).

На участках обязаны соблюдать все правила антикоронавирусной безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Когда вы предъявите паспорт, вас найдут в списке избирателей либо запишут в допсписок – и выдадут бюллетени. Все это с соблюдением социальной дистанции полтора метра. Заполнить бюллетени можно будет в кабинке (чтобы не делать ее заразной, от передней шторки отказались). Затем бюллетени надо отправить в прозрачную урну. На ряде участков Петербурга урны электронные, с автоматическим подсчетом голосов.

На участках обязаны соблюдать все правила антикоронавирусной безопасности. Температуру членам комиссии и наблюдателям станут проверять не реже раза в четыре часа. Уборки и проветривания тоже будут регулярными.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ

Бюллетеней будет много. На Госдуму – два: для голосования по одномандатным округам и по партийным спискам. Еще пара бюллетеней – для выборов депутатов ЗакСа. Плюс ряд петербуржцев заполнит бюллетень муниципальных выборов.

В зависимости от адреса на разных избирательных участках в бюллетенях будет прописано разное число кандидатов.

Чтобы заполнить бюллетень правильно, надо поставить одну любую пометку в квадрате напротив кандидатов. Если поставить несколько или нанести надписи по типу «Против всех», бюллетень будет недействительным. При этом такой бланк учтут при подсчете голосов.

Кстати, если вы ошиблись и поставили галочку напротив не той фамилии, можно обратиться к членам участковой комиссии за чистым бюллетенем. В таком случае бюллетень с ошибкой внесут в число испорченных и не учтут при подсчете голосов.

КОГДА ОБЪЯВЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ

По закону опубликовать официальные результаты выборов должны не позднее чем через месяц со дня голосования. Но обычно выгружать данные о подсчете голосов начинают уже в ночь после выборов. К утру формируют предварительные результаты, а к вечеру или утру следующего дня – окончательный итог.

КОГДА НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ

В полномочия новые депутаты вступают после официального опубликования результатов выборов. По практике прошлых лет на первое заседание Госдума собирается в первых числах октября, а ЗакС Петербурга – в конце сентября.

КАК СТАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕМ

Попасть в ряды наблюдателей можно либо от одной из партий, которая участвует в выборах, либо через общественные объединения. Для этого достаточно оставить заявку на их сайтах. За труд наблюдателям не платят, подготовка тоже осуществляется бесплатно.