Букет на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году: Сколько стоит и какой выбрать

Сколько стоит букет на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый осенний день каждый год начинается с праздника. Дети бегут в школу с охапками цветов, чтобы подарить их учителям. Для кого-то это первый букет, для кого-то и последний в связи с началом 11-класса. Рассказываем, сколько стоит букет на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году и какой выбрать.

Важно помнить, что букет на 1 сентября лучше всего покупать не накануне, а за пару дней до линейки. Как правило, перед Днем знаний все цветочные магазины быстро пустеют, так как желающих купить цветы - очень много. Поэтому, при выборе цветов нужно смотреть на их свежесть - бутоны должны быть крепкими, а листья стоять вверх. Дома цветы обязательно надо поставить в воду, предварительно подрезав стебли.

Стоимость букета на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году может варьироваться от 200 рублей до 3 тысяч рублей. Выбирать, какой дарить, уже дело школьника и его родителей - три пушистые хризантемы или насыщенную композицию из разных цветов.

Многие магазины специально подготавливают школьные букеты. Так, например, букет из трех гладиолусов обойдется в 600-900 рублей. Пышный букет для первоклашки из 15 альстромерий - от 1000 до 1500 тысяч рублей. Композиция из подсолнухов и хризантем - 700-1000 рублей. Также можно приобрести всего один цветок гортензии. Эти цветы сами выглядят, словно букет. Стоимость такого цветка варьируется от 600 до 1200 рублей.

Кроме того, астры, хризантемы, турецкие гвоздики и даже розы можно купить перед 1 сентября почти у каждого метро у бабушек-дачниц. Такой букет может обойтись куда дешевле, чем в магазине. Так, в среднем старушки продают цветы по 100-200 рублей за шутку.