Суд принял иск в работу: петербуржец впал в депрессию из-за плохих новостей на ТВ и потребовал компенсацию в 10 миллионов рублей

Петербуржец подал в суд из-за плохих новостей на ТВ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск местного жителя, который получил психическое расстройство после просмотра телевизора. Негативное влияние на мужчину оказали плохие новости, которых на ТВ оказалось слишком много. Петербуржец сходил к психологу, а потом решил потребовать компенсации через суд от «Первого канала».

- 03.02.2021 истец был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены, что выразилось в панических атаках, навязчивых мыслях. Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента, в котором преобладают негативные новости, - приводит материалы дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По подсчетам впавшего в депрессию мужчины, 78,2% новостей на канале посвящены преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам.

Петербуржец уверен, что ТВ нарушает его «личные неимущественные права», причиняя нравственные страдания. В качестве компенсации морального вреда он требует 10 миллионов рублей.

Также требует компенсировать 500 тысяч рублей, которые он потратил на психолога, чтобы восстановить свое ментальное благополучие. Ну и взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины для полноты картины.

Иск передан в производство судье, дата рассмотрения не назначена.

Пытался ли мужчина выключать телевизор, чтобы не смотреть плохие новости, в материалах дела не указывается.

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