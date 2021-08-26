Альтернатив множество: В комздраве объяснили, как не стоять в очереди за вакцинами против коронавируса

Петербуржцы выстроились в очереди за «Спутником Лайт». Фото: Артем КИЛЬКИН

К концу августа темпы вакцинации в Санкт-Петербурге снизились примерно в два раза по сравнению с серединой лета, когда первый компонент прививки получали 20 тысяч человек в сутки. Медики беспокоятся: если темпы вакцинации не вырастут, четвертой волны нам не миновать. Тем временем горожане жалуются, что очереди за прививками против коронавируса остались прежними. Никуда не делить и проблемы с записью на укол.

- Хотела бы ревакцинироваться «Спутником Лайт», но жду звонка из поликлиники уже три недели, - сетует читательница «Комсомолки» Мила. - Говорят, препарат закончился.

«КП» выяснила, что сейчас Петербург располагает полумиллионом доз вакцины всех видов. Однако однокомпонентной версии препарата действительно на всех желающих не хватает. Например, «Спутника Лайт» нет ни в одной поликлинике Выборгского района Петербурга. Об этом нам сообщили в службе 122, но заверили, что с двухкомпонентной вакциной проблем возникнуть не должно.

Мы попытались записаться на прививку через сайт «Здоровье петербуржца», но вместо талончика получили уведомление о технических работах.

Привиться в Петербурге можно не только в поликлинике, но и в ТЦ. Фото: Артем КИЛЬКИН

А что с очередями? В Комитете по здравоохранению не отрицают, что они могут сохраняться в некоторых районах города. Например, в густонаселенном Приморском.

- У горожан есть выбор, где привиться. Очередь в ближайшей поликлинике - можно пойти в соседнюю. Не хочется записываться - приходите прививаться в торговый центр. Альтернатив множество, - разъяснили в ведомстве. - Что касается сбоя на портале - да, такое бывает. В этом случае советуем зайти на сайт с другого устройства.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей ЯКОВЛЕВ, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук:

- Организационные моменты вакцинации я обсуждать не буду. Однако прививаться надо активнее. В Германии уже объявили о начале четвертой волны. Осенью нас ждет подъем. Люди приедут в город после отпусков и каникул. Нужно готовиться! Правда, коллективного иммунитета у нас уже не получится: прививочная кампания слишком затянулась. Нужно было, как в Израиле, вакцинировать всех в два-три месяца. Новые штаммы все опаснее, так что сейчас прививки уже сохраняют жизни, а не спасают от болезни.