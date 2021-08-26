«Мой первоклашка 2021»: Победитель фотоконкурса получит смарт-часы

«Комсомольская правда» объявляет фотоконкурс - «Мой первоклашка 2021». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы помните, как мы впервые шли на линейку 1 сентября – красивые, счастливые и немного испуганные, с большим рюкзаком и астрами на перевес. А впереди было столько нового и увлекательного. Мы знакомились с одноклассниками, учились писать и читать, влюблялись и дружили. Ух, дух захватывает. А теперь мы повзрослели и отправляем в первый класс своих детей, внуков.

«Комсомольская правда» объявляет сентябрьский фотоконкурс - «Мой первоклашка 2021». Присылайте нам фотографии своих детей, который впервые сели за парту. Также прикрепляйте рассказ, как готовили первоклашку к этому важному дню.

Обязательно указывайте, в какой школе, гимназии или лицее Санкт-Петербурга или Ленобласти он будет учиться!

Победителя - фото, набравшее больше всего лайков, выберут посетители сайта kp.ru. Главный приз – смарт-часы.

Фотоконкурс продлится до 13 сентября 2021 года.

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