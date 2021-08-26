«Это ужасно»: в «Почте России» отреагировали на конфликт в Петербурге, где сотрудница посоветовала «сдохнуть» настойчивой клиентке и швырнула в нее пакетом

Поведение работницы почты назвали "ужасным". Фото: предоставлено "КП-Петербург"

В Северо-Западном управлении «Почты России» отреагировали на инцидент, произошедший в одном из отделений связи, расположенном на Бухарестской улице, что во Фрунзенском районе Петербурга – знаменитом своими суровыми нравами Купчино. Здесь сотрудница почты обматерила посетительницу, пришедшую забрать посылку. Мало того, женщина услышала пожелание «сдохнуть», когда начала снимать конфликт на видео.

- Я пришла забрать рюкзак, который пришел в посылке. Сотрудница почты сначала не обращала на меня внимания, разговаривала по телефону. А потом начала хамить, когда я начала снимать ее поведение. Она крикнула мне : «сдохни, тварь» и напоследок кинула чем-то, - рассказала сама потерпевшая.

В настойчивую посетительницу полетел пакет и пожелание "сдохнуть". Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Обиженная девушка опубликовала запись инцидента в соцсетях и прислала ролик также в редакцию «КП-Петербург». Кроме этого, она намерена обратиться в полицию.

В пресс-службе Макрорегиона Северо-Запад «Почты России» назвали поведение сотрудницы «ужасным» и заявили о начале проверки.

- Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента, - говорится в тексте официального комментария.

Представители почтового ведомства также рассказали «Комсомолке», что сейчас изучают видеозаписи, сделанные камерами наблюдения, чтобы иметь возможность оценить конфликт со всех сторон. На это должно уйти два-три дня, после чего будет принято решение.

Но ситуацию в любом случае назвали недопустимой.

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