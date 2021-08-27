Погода на выходные 28 и 29 августа 2021 года в Санкт-Петербурге: Резкое потепление и без дождей

На выходных в Петербурге резко потеплеет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди последние выходные лета. Хоть погода в Петербурге под конец месяца и устроила горожанам "встречу" с осенью, но у петербуржцев еще будет возможность походить в футболках. Рассказываем, какой будет погода на выходные 28 и 29 августа 2021 года в Санкт-Петербурге. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус пообещал резкое потепление.

- Сейчас в Петербурге достаточно прохладно, а выходные будут относительно теплыми и сухими. В субботу и воскресенье температура поднимется до 21-22 градусов в городе и до 18-24 градусов по Ленинградской области, - рассказал синоптик.

А вот начиная с понедельника в город опять вернется похолодание. 30 и 31 августа в Петербурге пройдут небольшие дожди, а температура воздуха опустится до 14-17 градусов.

Что касается бабьего лето, то оно обязательно будет, но, скорее, только во второй половине месяца. Жары ждать не стоит, но температура точно будет выше нормы, а дожди на время уйдут.

Также в сентябре могут быть уже заморозки и даже снег в Ленинградской области. Но точных прогнозов на осень пока нет.