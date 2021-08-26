Звездное лукошко. Какие грибы любят собирать Валуев, Мишин и Краско

Николай Валуев - грибник со стажем.

Сезон тихой охоты в разгаре, и в леса с корзинками бегут и обычные люди, и знаменитости. Звездные грибники тоже не прочь рвануть в лес и насобирать там лисичек, подосиновиков и белых грибов. Своими необычными находками, урожайными полянками и любимыми рецептами блюд из грибов они поделились с «Комсомолкой».

Николай ВАЛУЕВ

Николай Валуев. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Родители любили ходить по грибы, поэтому я тоже их собираю, с тех пор как встал на ноги. Хорошо разбираюсь в грибах, но иногда бывает, что нахожу какие-то незнакомые. Не экспериментирую, а просто их не трогаю. Обычно на тихую охоту выхожу в леса Ленинградской области. Чаще всего в Приозерский район. Правда, сейчас с этим делом у меня плохо - много работы, бродить по лесам некогда. Бывает, что только один раз в год удается выбраться. Но если это происходит, то иду на целый день. Дети уже и без меня по грибы ездят, пристрастились. Гриша постоянно присылает фотографии.

Алексей МИШИН

Алексей Мишин. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Я приехал в Петербург и поступил во второй класс. Думаю, что любовь к грибной ловле у меня в этом возрасте и сформировалась. Мама и папа родом из Смоленска, они очень любили природу и меня к ней приобщали. Собирали в Лодейнопольском районе на берегу реки Ояти. Там прекрасные места, раньше грибов было очень много. В дальнейшем так сложилось, что мы там построили дачу. И теперь ходим по грибы вместе с внуком Алешей, он 1 сентября пойдет в первый класс.

За годы тихой охоты я повидал многое. Например, несколько раз находил необычный гриб, который похож на нарост, знаю, что его называют «лосиная голова». Бывало, что не мог выйти из леса из-за того, что там была болотистая почва. Приходилось из последних сил тащить корзины и пакеты.

Иван КРАСКО

Иван Краско. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Люблю собирать грибы с самого детства. Еще мальчишкой я вместе с братом Василием искал их в деревне Вартемяги - в нашем родовом гнезде. Один из походов даже оказался пророческим. В 1940-м, когда мне было девять лет, я взял корзиночку среднего размера и сказал бабе Поле, что пойду за грибами. Она отпустила меня ненадолго. Через час прихожу с полной корзинкой прекрасных белых грибов. Реакция бабы Поли была неожиданной. Она переспросила: «Ты пошел прямо в лес, вот сюда?!» Я говорю: «Да». А она: «Ой, беда! К войне, Ванечка, к войне». Поэтому я не очень радуюсь, когда грибы прут из земли... Сейчас за грибами я уже не хожу - плохо вижу. Хотя в деревне Керро, где находится моя дача, не только красивые виды, но и грибные места. В этом деле главный магистр сейчас племянник: как пойдет, так всегда с полной корзиной возвращается.

А КТО ЕЩЕ?

Народная артистка России Нина Усатова тоже «охотница». В одном из интервью она пошутила, что собирать и есть грибы любит, а вот чистить - нет. Усатова обожает пельмени или вареники с сыроежками. Актриса признавалась, что ела сырые сыроежки и сушеные грузди.

Нина Усатова. Фото: программа Идеальный ремонт Фото: Первый канал

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